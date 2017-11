La sequía en las traídas dispara un 67% el consumo industrial en Moaña

El concejal de Medio Ambiente de Moaña, Odilo Barreiro (BNG), que ayer acudió a la reunión en Vigo con el jefe del servicio, Manuel Viñas, asegura que este municipio sería el que en mejor situación está de la zona debido al aporte de manantiales propios. Explica que Moaña recibe el agua de Vigo pero no tiene una dependencia tan directa ya que posee captaciones propias como las del Muiño do Inferno y de A Fraga, en Berducedo. El Concello no presentó ayer los datos de la encuesta que le había remitido Augas pero sí que elaboró un estudio semana a semana, desde octubre al 13 de noviembre, que, en opinión de los responsables locales, refleja mejor la reducción del consumo local con las medidas adaptadas y que hoy van a remitir. Según este estudio, el Concello bajó un 2% el consumo, aunque se incrementó el abastecimiento industrial debido a la sequía en la traídas vecinales que se han visto obligadas a comprar agua al Concello. El consumo industrial se disparó en un 67% desde principios de octubre. Sin embargo descendió un 78% el de los edifiicos municipales, un 4% el doméstico y 2% el comercialy el comercial un 2%

Desde primeros de octubre el Concello y como medida de ahorro del consumo, ya redujo el baldeo de calles y eliminó el riego. Pero de persistir la situación de falta de lluvias habrá que adoptar nuevas medidas como la eliminación del baldeo. Barreiro asegura que desde Augas se pidió también controlar al máximo las pérdidas, pero asegura que en Moaña ya se están controlando; así como tener presente la reducción del consumo industrial. En este último caso, la situación esrmás complicada. Explica que no es por la existencia de industrias ya que únicamente en Moaña solo está Fandicosta y mientras no reconstruya la nave incendiada, no consume tanta agua. El problema está en las traídas vecinales que con la escasez solicitan adquirir agua al Concello y por esa razón figuran incluidas, en el balance de consumos, como de uso industrial. El concejal señala que no se pueden incluir en otro uso porque las traídas actúan como una empresa que compra el agua al Concello. Por el momento los que solicitaron fueron O Lourido y de Meira de Arriba.

Pero de persistir la sequía, el Concello tendría que dejar de aportarles agua en la misma medida. Otra de las medidas restrictivas que se contempla, aunque el Concello espera no tener que adoptar, es la reducción de la presión de agua. Si sale menos por los grifos, se consumo menos, dice el concejal,,que entiende también que hay que ir más allá de las medidas restrictivas y avanzar en la mejoras de captación. Por eso van a solicitar a Augas que subvencione actuaciones de limpieza y mantenimiento de captaciones existentes y que sufrague la ampliación de las mismas. Recuerda que aporta anualmente cerca de 200.000 euros en concepto del canon a Augas de Galicia.

Por lo que respecta a Bueu, que se abastece de la cuenca del Lérez, desde el Concello se ha solicitado ya a Aqualia un informe sobre el consumo en el municipio, especialmente en lo que se refiere a las industrias o grandes consumidores. Ese estudio deberá estar listo esta semana para presentarlo en la próxima reunión con el resto de ayuntamientos de la ría de Pontevedra y Augas de Galicia, en la que se podrían aprobar medidas restrictivas. Esas decisiones se tomarían teniendo un orden de prioridades, en la que en primer lugar está el abastecimiento a la población. El uso para industrias figura en el quinto. Desde el gobierno confirman que no se realizan baldeos en las calles [se utiliza una máquina barredora con un consumo mínimo] ni riegos en los jardines. La única fuente ornamental municipal es la que está en el paseo de María Eugenia y funciona con un circuito cerrado, apuntan desde el gobierno local.