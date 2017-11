El consentimiento del menor de edad fue abordado ayer por el fiscal del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), Carlos Varela, en la conferencia que abre la Semana Infantil organizada por la concejalía de Ensino del Concello de Cangas.

El fiscal del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), Carlos Varela, abordó en su charla de ayer en Cangas, donde se constituyó el Observatorio Municipal de la Infancia, sobre la protección de la infancia y la adolescencia en los distintos ámbitos de la sociedad. El Hijo Adoptivo de Cangas abordó el tema del consentimiento en menores de 16 años, sobre quién puede dar el consentimiento. Carlos Varela tocó un aspecto polémico del consentimiento del menor, como es el del ámbito sanitario: cuándo un menor de 16 años puede consentir o no un tratamiento médico sin la necesidad de que sean sus padres quien tomen la decisión. En este sentido también mencionó el problema que surgía con los menores que profesan la religión de Testigos de Jehová, cómo se resolvía cuando los padres se niegan a una transfusión de sangre. Recordó que la vida prevalece sobre todos los demás. Otro de los asuntos que también abordó en la conferencia Carlos Varela fue la píldora poscoital, que los menores de edad pueden utilizarla siempre con el consentimiento paterno, pero en menores de 16 años maduros no haría falta ese consentimiento. Habló sobre los peligros de las redes sociales para los menores, cómo el menor se ve expuesto a que particulares y empresas recojan datos personales sin su consentimiento y no son conscientes de que puede ser violada su intimidad y dañada su imagen, además del derecho al honor. Recordó que es a partir de los 14 años de edad cuando los menores pueden comenzar transmitir sus datos por las redes sociales. También mencionó el ciberbullyng y del home sochooling, o lo que es lo mismo, la pretensión de algunos padres de intentar ofrecer una enseñanza alternativa a sus hijos, sin escolarizarlos. Mencionó que aquí los tribunales españoles, como el Constitucional, y europeos son contundentes a la hora de obligar a escolarizar al menor.