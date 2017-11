La Xunta tramita la división de los polígonos de Bueu y Cangas y la reducción del de Moaña

El trámite para modificar el Plan Sectorial de Áreas Empresariais de Galicia está oficialmente en marcha después de que la Consellería de Infraestruturas acabe de publicar el anuncio para mejorar la viabilidad de las actuacions previstas e incluir nuevos ambitos. Este proceso afecta especialmente a las actuaciones previstas en la comarca de O Morrazo, sobre todo en lo que se refiere a la ampliación del polígono industrial de Castiñeiras tanto en terrenos de Bueu como de Cangas. Tal como pedían los ayuntamientos implicados, la Xunta acepta dividir aquel proyecto inicial en dos. En el caso de Cangas esto significa además cambiar la ubicación de esa futura área industrial, que pasaría a ubicarse en las antiguas canteras de Rodal, tal como solicita la Concellería de Urbanismo. En lo que respecta a Moaña se reduce en un 35% la superficie inicial prevista.

La propuesta inicial para la expansión de Castiñeiras en terrenos de Bueu y Cangas preveía ocupar una superficie de 412.238 metros cuadrados. Según los estudios técnicos contaba con una viabilidad de 72 puntos sobre 100 y se dividía en cuatro ámbitos: tres de ellos en Bueu [al lado de la segunda fase, en paralelo a la carretera provincial entre Castiñeiras y Beluso y en los terrenos situados entre el cementerio y el vial provincial entre A Portela y Banda do Río] y uno en Cangas, al lado del Corredor do Morrazo.

Resolución de problemas

Esta distribución planteaba varios problemas. El primero es que hacía falta un plan de urbanización y sectorización conjunto antes de poder desarrollar este suelo por fases. El segundo era sobre todo de carácter técnico, especialmente en el caso de Cangas. Los terrenos señalados eran de una orografía muy complicada, lo que dificultaría la ejecución de los trabajos y además supondría un importante impacto.

Con la modificación que se tramita las reservas de suelo industrial de Cangas y Bueu se independizan. La del ayuntamiento cangués se lleva a las antiguas canteras de Rodal, al lado de la carretera PO-315 entre Aldán y Beluso y frente al campo de San Amaro. "Trasládase a unha zona con fácil accesibilidade, a un ámbito en zona de ordenación do POL [Plan de Ordenación do Litoral] e sen afección arqueolóxicas inicialmente detectadas. Atópase en terreos ocupados por unha canteira, o que favorecería a súa recuperación ambiental e paisaxística", subraya el nuevo estudio elaborado por la Consellería de Infraestruturas. Eso sí, la superfice de actuación se reduce de manera considerable: de los más de 224.000 metros cuadrados iniciales pasa a 74.138, lo que significa una merma de casi 150.000 metros cuadrados.

El documento técnico establece que el ámbito previsto en Bueu no sufre modificaciones. Simplemente se elabora una matriz de viabilidad independiente, que ahora le da 73 puntos sobre 100. La superficie seguirá siendo de más de 188.000 metros cuadrados y entre sus fortalezas está la proximidad al Corredor do Morrazo y un desarrollo previsto en tres fases diferenciadas. La más amplia abarca 53.000 metros cuadrados, situados entre la fábrica de Conservas Alonso-Palacio de Oriente y el entorno del cementerio hasta el límite de la carretera entre A Portela y Banda do Río. La segunda es de 53.000 metros cuadrados y supone una continuación de la última ampliación del polígono de Castiñeiras. Finalmente, el tercer sector ocupa 40.000 metros cuadrados, desde el astillero de Nodosa hacia Forqueiros, en paralelo al vial entre Castiñeiras y Beluso. Los empresarios y propietarios de parcelas en este entorno ya han mostrado su interés en agilizar el desarrollo industrial de la zona y a principios de este año incluso constituyeron una asociación llamada Aprointer.