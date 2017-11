El PP espera que la actuación en O Facho no sea como el traslado de la aras a Pontevedra

El grupo municipal del PP, a través de su portavoz Rafael Soliño, ironiza sobre el anuncio de las actuaciones arqueológicas en el Monte Facho. "Esperemos que non sexa un anuncio estrela, como o famoso traslado das Aras ao Museo de Pontevedra, que creemos que seguen en caixas de peixe, non?", apunta Rafael Soliño.

Soliño quiere trasladar la satisfacción del grupo municipal del PP ante la inminente actuación en el Monte de O Facho por parte de la Diputación de Pontevedra en convenio con el Ministerio de Fomento. Rafael Soliño recuerda que a inicios del año 2015 se firmó un convenio entre el Ministerio de fomento y la Diputación de Pontevedra para realizar actuaciones de excavación, conservación y estudio en varios castros da provincia. Entre as intervencións planeadas se transmiten que tres teñen preferencia sobra as demáis: Santa Tecla (A Guarda), A Lanzada (Sanxenxo) y o Monte do Facho (Cangas)".

Soliño menciona en que tanto en Santa Tecla como en A Lanzada existieron actuaciones, pero no se realizó ninguna en O Monte Facho al amparo del citado convenio y, sin embargo, sí se realizaron intervenciones en otros castros de la provincia que se suponía que no eran de relevancia. "Non entendemos porque existe este retraso que noutras ubicacións non se deu, pero nos alegramos que por fin se poña en marcha a intervención comprometida".