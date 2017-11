Medio Ambiente sondea todas las reservas de agua para abastecer a la población si la sequía se agrava

"Melloras na xestión da demanda, uso conxunto de augas superficiais e subterráneas, aforros e, no seu caso, limitacións do consumo dos grandes sistemas de abastecemento". Son algunas de las medidas que pretende intensificar la Consellería de Medio Ambiente para paliar las consecuencias de la prolongada sequía en comarcas costeras como O Morrazo y garantizar el abastecimiento a la población, que es el objetivo prioritario. Para conocer todos los recursos hídricos disponibles y también los mayores consumidores de agua, la Xunta ha remitido a los alcaldes un cuestionario que deben entregar cubierto en un plazo máximo de una semana con datos precisos sobre puntos de captación, características del sistema o volumen de agua suministrada, distinguiendo la que se emplea en los hogares, la industria, el comercio o los servicios municipales. "A colaboración do seu concello é imprescindible para poder garantir en todo momento o abastecemento á poboación", advierte la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), y para avanzar en una estrategia conjunta, todos los regidores de municipios de la provincia en situación de alerta (entre ellos los de Cangas, Moaña y Bueu), han sido convocados por Augas de Galicia a una "mesa de coordinación" que se celebrará mañana a mediodía en la Delegación Territorial de la Xunta en Pontevedra.

La reunión viene precedida de la que celebraron el jueves la conselleira de Medio Ambiente, Beatriz Mato, y representantes de la Fegamp y de las cuencas hidrográficas afectadas. "Coincidiron na importancia de obter o antes posible os datos relativos aos consumos en cada concello en funcións dos seus usos (industrial, comercial e doméstico) de cara a adoptar medidas que garantan o abastecemento", concluyen desde la administración autonómica. A los municipios del sur e interior de Pontevedra que ya estaban en situación de alerta y fueron convocados hace 15 días (entre ellos Cangas, Moaña y Vilaboa), se unen ahora los pertenecientes al sistema del Lérez y Ría de Pontevedra, entre los que se encuentran Marín y Bueu, por lo que toda la comarca morracense está ya en alerta.

En la carta remitida a los alcaldes, Medio Ambiente asegura que, desde la constitución de la Oficina Técnica da Seca, el pasado mes de mayo, se está realizando un seguimiento quincenal de los distintos datos disponibles relacionados con la pluviometría, caudal y nivel de la red oficial de aforos de ríos, de entradas a los embalses y de evolución de los volúmenes de agua embalsada. En el último mes, "á vista dos indicadores hidrolóxicos", los controles se realizan con periodicidad semanal. La Xunta avisa que desde septiembre de 2016, "as precipitacións rexistradas foron escasas" y reconoce que esta situación "repercute directamente no caudal circulante polos ríos, que está por debaixo dos niveis normais para esta época do ano" y que el nivel de agua embalsada "vai diminuíndo progresivamente ante a falta de recarga". Augas de Galicia, conforme a lo establecido en el Plan de Seca, "está a incrementar as medidas a aplicar en cada conca coa finalidade de conservar os recursos", y la reunión de mañana con los alcaldes de los municipios en alerta debe servir para avanzar hacia ese objetivo.