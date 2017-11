"Axilizar permisos para as captacións necesarias"

Confirmada la fase de alerta, todos los municipios de la comarca quedan sujetos a cumplir una serie de medidas, entre ellas "intensificar a periodicidade" del seguimento de la situación, "que pasa a ser semanal". Además, las instituciones instan a "axilizar as autorizacións das captacións alternativas que sexan necesarias", ajustar el régimen de explotación de embalses y caudales ecológicos, "control intensivo" de los depósitos y red de suministro para evitar fugas e "intensificación do chamamento a reducir o consumo de auga". Medio Ambiente insiste en que "a concienciación cidadá ten unha especial importancia para fomentar o aforro de auga, minimizando o consumo especialmente nos usos non imprescindibles". Las previsiones de Meteogalicia apuntan que en los próximos días continuará la escasez o ausencia de lluvias en las zonas más afectadas por la sequía, lo que no contribuiría a paliar el progresivo descenso de las reservas hídricas.