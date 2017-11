Javier Carro insiste en que profesores de Reibón se llevan comida para casa

El Concejal de XM de Moaña, Javier Carro, volvió a criticar ayer la gestión del colegio con más alumnos de la comarca, el CEIP Reibón. Insiste en denunciar, "igual que hice en el pasado curso", que "por parte de algún profesor se siguen llevando a casa tuppers" con comida procedente del comedor escolar. "Si por parte de la dirección del centro creen que miento, puesto que son culpables de volver a permitirlo, no tienen más que denunciarme donde crean oportuno y allí responderé de mi denuncia", alega este concejal.

Carro asegura no ir "contra nadie" y creer que "no es de justicia semejante vulneración de derechos y obligaciones por parte de todos los que deben impartir una orden legislativa y deben dar ejemplo".

Además, Carro asegura que en dicho centro educativo "falta transparencia" en la organización del comedor escolar. A su juicio "se vulneran muchos derechos de las familias que podrían tener acceso al comedor y no solo fijos, pero sí algunas veces de manera puntual por diversas circunstancias derivadas por problemas familiares puntuales". Alega que se vulneran los derechos "al no publicar listas de usuarios admitidos al comedor y los no admitidos que pasan a la reserva sin tener derecho a la reclamación de cinco días".

Asegura que estas reclamaciones las debe resolver el Consello Escolar para exponer al público la lista definitiva de admitidos que permitirán recurrir a las familias ante las jefaturas territoriales de Educación.