Abalo quiere saber el origen "real" de las fecales

El concejal de Urbanismo de Cangas, Mariano Abalo, anunció ayer que el Concello va a "pedir as analíticas aos organismos oficiais" movilizados para investigar los vertidos de las últimas semanas con el fin de dejar constancia de la "procedencia real" y el grado de contaminación de los mismos. Para el edil de ACE, "non vale un informe de parte, que é interesado", en alusión al realizado por la empresa concesionaria, la UTE Gestión Cangas, aunque reconoce "oficiosamente" la posibilidad de que ningún organismo haya recogido muestras para su análisis. Añade que hay que poner fin a esa "falta de rigor" y tomar medidas para que no se repita en el futuro, además de contar con documentos que sirvan para fiscalizar la actuación de la empresa.