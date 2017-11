"Veñen moitos traballadores que antes non collían o barco. Sobre todo se non chove", explica la capitana Mónica Piñeiro

Mónica Piñeiro, una de las capitanas de los barcos de la naviera Nabia entre Moaña y Vigo, es testigo directo de cómo se incrementó el uso de una línea que hasta el cierre del Corredor contaba con unos 350 pasajeros al día y no tenía servicio los domingos. "Agora vai moita xente. Entre semana en case todas as viaxes temos uns 40 pasaxeiros como mínimo , sobre todo se non chove. Cando o tempo está mal a xente ten máis medo a coller o barco", explica.

La trabajadora de la ruta señala que ahora cuentan con usuarios habituales por las mañanas "que acuden a traballar a Vigo, pero que antes non mirara nunca", por lo que se trata de vecinos que decidieron aparcar su coche tras el cierre del Corredor.

Aunque los domingos bajan los viajeros "cuns 12 ou así por ruta", los sábados están funcionando mejor que antes de que el corte del Corredor obligase a los conductores a circular por toda la PO-551. "Nótase os sábados que moita xente que vai a facer compras a Vigo xa prefire empregar o barco", explica.

La reapertura del Corredor, ya con los dos primeros tramos de autovía en servicio, está prevista para el mes de mayo.