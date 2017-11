Mofa e Befa fan pensar con humor

Mofa e Befa celebran 25 anos enriba dos escenarios. Unha data importante, que invita a reflexionar e incluso a poñerse un pouco filosóficos. De iso vai "Cranios privilexiados ou crítica da razón perralleira", un novo espectáculo co que Evaristo Calvo e Víctor Mosqueira empregan o humor para facer pensar. Maña en Cangas pechan a súa particular xira polos escenarios da provincia de Pontevedra cunha actuación no Auditorio municipal, a partir das 21.00 horas e con entradas a partir de 8 euros.

O espectáculo está recén saído destes cranios privilexiados que son Mofa e Befa foi estreado hai xustamente un mes no Festival Internacional de Ourense, onde recibiu excelentes críticas. Nesta obra Evaristo Calvo e Víctor Mosqueira entréganse a unha tarefa do máis complexa e arriscada: "Trascender dos seus 25 anos de alianza sobre o escenario cun espectáculo de fondo calado metafísico e oportunísimas reflexións sobre a vida, a actualidade galopante e as grandes preguntas da humanidade". Case nada.

As súas vodas de prata son a ocasión idónea para facer un exame de todo este tempo xuntos e para analizar se cumpliron co seu programa fundacional, recollido nun histórico documento chamado "Manifesto para un teatro perralleiro". Unha razón perralleira que establece que hai dúas maneiras de ser felices: facerse o idiota ou ben ser idiota directamente. A cousa promete.