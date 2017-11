Luis Chapela presenta o libro "A calor da lareira" no consistorio cangués

Personaxes, lugares e celebracións tradicionais de Moaña conforman as páxinas de "Á calor da lareira", o libro máis recente de Luis Chapela Bermúdez que se presenta hoxe ás sete da tarde no salón de actos do Concello de Cangas, presentado por Camilo Camaño e o propio autor. A portada do libro está deseñada pola artista Luz Beloso e coa coa revisión lingüística de Paula Soto, o libro xa foi presentado en Moaña e seguirá o periplo polo Morrazo.