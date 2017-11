La fuente de Fontecán reduce su caudal al mínimo y los vecinos piden soluciones

La histórica fuente de Fontecán, que además de suministrar de agua a los vecinos del centro se utiliza también para alimentar un lavadero anexo ubicado al lado de la céntrica calle Concepción Arenal, está bajo mínimos. Con menos del 5% del caudal que tiene habitualmente. Los integrantes de la Asociación de Veciños Praia-Seara manifiesta su preocupación por este hecho y se pusieron en contacto con la Corporación y el gobierno local en las comisiones informativas de los días 3 y 17 de octubre para exigir que se busque una solución.

Y es que los vecinos del centro aseguran que el problema no proviene solamente de la sequía de este año, pues tienen conocimiento de que varios edificios del entorno de la fuente siguen bombeando agua a la red de alcantarillas. "Está constatado que a construción descontrolada feita ao longo dos anos afectou considerablemente ao caudal de Fontecán", defienden los vecinos.

Llevaron el problema al pleno del pasado 26 de octubre "ante a falta de resposta por parte do Concello". Pidieron que se busque una solución o se inste a quien corresponda a buscarla.

El colectivo vecinal asegura que no tiene respuesta ni información sobre las acciones por parte del Concello para que Fontecán recupere el caudal que tenía. Reclama, "a quen corresponda", que busquen una solución urgente y no descarta realizar "mobilizacións" para exigirla.

Consultado al respecto, desde el gobierno local señalan que buscan desde hace tiempo "uns estudos feitos durante a construcción de edificios dos anos 90 que certifican a perda de caudal da fonte por estas edificacións". Recurrieron al edil de Urbanismo de la época del supuesto estudio, Javier Abal, "pero non lle consta que se redactase este estudo", apunta el concejal de Urbanismo actual, Odilo Barreiro. Acudieron también a los promotores de las obras, además de a los técnicos del Concello, sin lograr resultados.

Barreiro se compromete a seguir indagando y si cuentan con un estudio que certifique que la disminución del caudal comenzó con esta construcción de inmuebles "tomaremos as decisións oportunas que sexan viables dentro das nosas competencias".

De todas formas, el concejal insiste en que el problema se agravó en las últimas semanas por una sequía que mantiene a Moaña "nunha situación de alerta". De hecho, en la mayoría de las traídas comunales las restricciones al consumo de agua son una constante desde hace semanas, con la imposición de multas e incluso cortes nocturnos del servicio para dar tiempo a los depósitos a cargarse.

"A Fonte do Cano está totalmente seca, e a do Meixueiro leva o 5% do seu caudal habitual", lamentan desde el Concello para explicar el problema de suministro de agua de muchas fuentes públicas por la sequía prolongada de este año.

Sin lluvia

A lo largo del fin de semana no se espera que llueva sobre O Morrazo y en lo que respecta a la traída general, el Concello ha limitado al mínimo los riegos de jardines y los baldeos de aceras desde comienzos de octubre.

El agua que llega a la traída general de la comarca a través del emisario submarino procede del embalse de Eiras, ubicado en Fornelos de Montes. Comenzó la semana con un 40% de su capacidad.

En esta misma semana de noviembre de 2016 la carga del embalse superaba el 59% y hace una década lo habitual era que el depósito de Eiras estuviese al 80% de su capacidad en el mes de noviembre, lo que supone una prueba más de los efectos que está teniendo el cambio climático sobre el sur de Galicia.