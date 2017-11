Aqualia concluye que las toneladas de heces de Aldán fueron arrojadas por una cisterna

La situación del saneamiento en Cangas sigue preocupando después del gran vertido de toneladas de fecales ocurrido el pasado 18 de octubre en la playa de San Cibrán de Aldán y que se volvió repetir el 2 de noviembre, aunque en menor medida, con las primeras lluvias y al desbordar los bombeos afectando en Vilariño, la dársena del muelle de Cangas y la desembocadura del Orxas, en Aldán. La concejala de Medio Ambiente de Cangas, Tania Castro, asegura que el informe que presentó la concesionaria -la UTE Gestión Cangas- confirma que los vertidos aparecidos en Aldán el 18 de octubre no proceden del saneamiento del entorno, dado que esta red no tiene conexión con el sistema pluvial por donde salió el vertido. Apuesta más por que se produjera por aporte de una cuba o cisterna de recogida particular de aguas negras en el sistema pluvial que se mezcló con arena depositada por la marea en la tajea, saliendo de forma masiva en los momentos de aporte pluvial que se dieron en fechas anteriores al vertido.

La concesionaria constata que los técnicos detectaron grasa en los límites de la marea, que procedieron a constar el correcto funcionamiento del bombeo y que pese al trabajo, no se detectaron otros puntos de alivio de la red de saneamiento. Señalan que al día siguiente y advertidos por personal del Concello, se desplazan al lugar porque se detecta el posible punto de alivio en la boca de una tajea pluvial que recogía las aguas del registro situado en el cruce entre la rúa Xosé Graña y el camiño da Pinela. Confirman que la taje estaba atorada con aren de la playa mezclada con restos mayoritariamente de conteniod graso. Comprobaron nuevamente las líneas en el entorno de la tajea "sin ue existiesen eviencias sobre la procedencia del aporte". tampoco aparecieron eviencias en los registros de vídeo realizados con cámara acuática recogidos en días posteriores.

El portavoz del PP de Cangas, José Enrique Sotelo, considera que la situación del saneamiento es preocupante y asegura que va llevar al próximo pleno una moción para que el gobierno local elabore un plan de actuación, determine las deficiencias y establezca un cronograma de actuaciones.

Sotelo sigue pensando que la depuradora de Cangas no está funcionando al cien por cien teniendo en cuenta que desde hace más de un año sólo trabaja con una de las dos balsas biológicas debido a la avería del rotor. Se pregunta de qué sirve la macrodepuradora de Vigo, al otro lado de la ría, si desde aquí con un poco de lluvia vierten los bombeos de la red porque la depuradora no tiene capacidad.

Tania Castro asegura que la explotadora Aqualia decidió desde el verano de 2016 operar con un solo reactor biológico, manteniendo la otra balsa vacía y que eso no ha afectado a la calidad del agua tratada: "Tanto a valoración xeral da planta como a da explotación son aceptables".

Explica que la mayor parte del problema no está en la EDAR sino en la red que hace llegar el agua. Dice que la depuradora sanea el auga dentro de los márgenes de calidad y siempre da resultados aceptables cuando la manda al mar; que el problema más grande es que no existe separación de pluviales y de fecales y por eso los vertidos son cuando llueve: "Se xunta a auga limpa da chuvia que non necesita depurar e que debería ir ao mar directamente polo sistema de pluviales. A cantidade de auga que chega a EDAR cando chove sobrepasa a capacidade do caudal para o que foi creada, aliviando automáticamente. Cando non chove pode haber algún vertido puntual por averías, pero non xeneralizados desta maneira". También dice que el problema está en que hay tramos de fecales que fueron sobreconexionados, como en Vilariño, en los que se conectaroin viviendas sin contar con las capacidades de las bombas.

La concejala anuncia que desde el Concello trabajan en un proyecto a presentar en los fondos Feder, a través del Grupo de Acción do Litoral e Pesqueiro, para tratar la limpieza con bolas microbióticas que se alimentan de heces (son microbióticos carroñeros, como si fuesen los buitres de los montes).