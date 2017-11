Una manifestación en Cangas pedirá eliminar las violencias machistas

"Cangas contra as Violencias Machistas" será el lema de la manifestación que el Consello da Igualdade pondrá en marcha el próximo 25 de noviembre, cuando se conmemora el Día Internacional da Eliminación da Violencia contra as Mulleres. La salida será a las 12:00 desde la Praza do Concello.

La concejalía de Servicios Sociais, que dirige Tomás Hermelo, convoca a los vecinos a participar dando una imagen de unidad contra esta lacra. Desde el 18 al 26 se lleva a cabo la campaña "Cangas en negro".