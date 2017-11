Cangas rende contas aos escolares

Un momento da charla impartida onte no salón de actos do instituto de Rodeira. // G.Núñez

"A nosa intención é achegar a realidade municipal aos veciños e contar con eles para facer uns orzamentos participativos, que sexan os cidadáns os que decidan donde se recadan e donde se invisten parte dos cartos". Con ese punto de partida, o concelleiro de Transparencia e Participación Veciñal de Cangas, Jesús Pérez, abriu onte unha charla con arredor de medio centenar de alumnos do IES de Rodeira para explicarlle os mecanismos de elaboración dos orzamentos municipais e trasladarlle o desexo de que a cidadanía coñeza mellor o proceso e se implique no debate. A experiencia repetirase mañá, con outras aulas convidadas.

A idea de elaborar uns paneis e outros materiais divulgativos, como trípticos e audioguías, baixo o proxecto "Contas claras" partiu da anterior concelleira, Eva Rodríguez, implicada en aclarar ese "contrato anual de ingresos e gastos" que supón o orzamento, así como a estrutura interna do Concello para que os cidadáns "poidan coñecer antes de decidir" e lograr o obxectivo duns "orzamentos participativos" que xa se practican en municipios como Santiago de Compostela. Así o lembraron os dous técnicos de Rurban, Urbanismo e Participación, a entidade encargada de realizar ese traballo multidisciplinar e co obxectivo de facelo accesible a maior parte da poboación á que vai dirixida.

Para elaborar os orzamentos, incidiron, a primeira premisa é manter o equilibrio entre ingresos e gastos, así como cubrir uns epígrafes que, en parte, veñen marcados pola lexislación. Tamén cómpre coñecer as competencias das distintas administracións sobre o territorio, pois o Concello "non é responsable de todos os espazos ou servizos do termo municipal", pois en Cangas tamén teñen competencias a Xunta (caso de algunhas estradas ou da zona de Portos de Galicia), ou o Estado (Autoridade Portuaria).

Tamén explicaron as variacións temporais por cuestións coma os vaivéns da economía ("co boom inmobiliario os orzamentos chegaron case a duplicar as cifras da crise posterior") ou as obrigas establecidas por lei, como é a de pagar ou amortizar a débeda acumulada nos anos de menor bonanza, para o que se establece unha partida anual por indicacións "do ministro Montoro", titular de Hacienda. A respecto dos gastos, os correntes ou os de persoal son máis ou menos constantes, pero logo están as partidas "políticas", as que prioriza cada goberno en función das súas preferencias ou ideoloxía. No caso do goberno de Cangas, obriga ademais a "negociar" estas partidas entre os tres grupos que o conforman (ACE, BNG e ASpUN).

Os técnicos de Rurban explicaron tamén o "making off" sobre as "Contas claras de Cangas" e animaron ao alumnado a afrontar o debate con sentido crítico.