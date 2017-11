La Xunta de Galicia incluye en el Rexistro el PXOM de Bueu, a punto de entrar en vigor

La entrada en vigor del Plan Xeral de Ordenación Municipal está cada vez más cerca. El Concello de Bueu ha solventado uno de los últimos trámites antes de poder comenzar a trabajar con él tras recibir ayer el certificado de la Xunta de Galicia de que el PXOM buenense ya ha sido incluido en el Rexistro de Planeamento Urbanístico de Galicia. La Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio ha oficializado este paso enviando la copia diligenciada y refundida del documento aprobado, lo que en la práctica supone que cualquier ciudadano podrá acceder al Plan y consultarlo vía Internet en el mencionado Rexistro.

"Resolvemos un dos últimos trámites antes da entrada en vigor do documento e mañá mesmo [por hoy] porémonos en contacto coa Deputación de Pontevedra para iniciar o proceso da súa publicación no Boletín Oficial da Provincia", afirma el concejal de Urbanismo de Bueu, Martín Villanueva. Los precedentes apuntan a que la publicación de un plan de estas características pueda tardar entre 15 días y un mes, toda vez que precisa de una edición especial del BOP que dé cabida a la amplísima normativa del PXOM. La ley marca que se edite la normativa y ordenanzas del plan, dejando fuera tanto los planos como el catálogo. Al día siguiente de la publicación en el Boletín, Bueu tendrá ya de modo oficial un Plan Xeral. Será en todo caso antes de final de año, si bien Martín Villanueva confía en que la oficialización del documento sea en este mismo mes de noviembre.

"Despois tocará poñelo a andar, resolver as dudas que existan... Será parte do proceso, pero sí se pode dicir que pasaremos do blanco e negro á cor. Entraremos en outro mundo de urbanismo", manifiesta Martín Villanueva, en referencia a la caducidad de las Normas Subsidiarias, vigentes desde 1986 y que serán sustituidas por el PXOM. El edil asume que no será sencilla la puesta en marcha del mismo, pero se lo toma como un bonito reto. "Ó principio costará porque hai cambios na normativa, novas ordenanzas, outras que serán moi similares ás anteriores....", explica, anticipando que el trabajo no se acaba con la aprobación del plan.

Licencias pendientes

El departamento de Urbanismo del Concello de Bueu acelera ahora la aprobación de un paquete de licencias que lleva tramitando en las últimas semanas, para evitar que la entrada en vigor del PXOM pueda perjudicar todo el proceso. "Na maioría dos casos trataríase de pequenas modificacións, pero tentaremos sacalas adiante antes da publicación do Plan Xeral para non retrasar toda a tramitación", afirma Villanueva.

Eso sí, el edil de Urbanismo de Bueu se muestra satisfecho de que el Plan Xeral se apruebe de forma íntegra, a diferencia de otros concellos -sin ir más lejos el de Moaña- que en su momento tuvieron una aprobación parcial y luego tuvieron que regularizar los ámbitos que se quedaron fuera del Plan. "Aquí non queda nada suspenso", dice. De este modo se culminará una historia que arrancó en 2001, con el primer avance del documento, y que continuó en 2013 con la aprobación inicial y en marzo de 2016 con la aprobación provisional. A finales de septiembre de este año la Xunta dio el visto bueno a la aprobación definitiva.