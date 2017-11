Pontevedra dedica el 45% del agua del Lérez a abastecer a cinco concellos, entre ellos Bueu

Cada día se extrae del río Lérez (y ocasionalmente del embalse del Pontillón de Castro) una media de alrededor de 26.000 metros cúbicos de agua, cifra que se reduce en invierno pero que se dispara hasta más de 35.000 metros cúbicos en las jornadas de mayor demanda en pleno verano. De esas cantidades, aproximadamente un 45% se destina al abastecimiento a otros cinco municipios, en especial los de Marín, Poio y Sanxenxo; y también a Bueu y Ponte Caldelas.

Así se establece en los informes que maneja, a día de hoy, el Concello de Pontevedra, tanto a raíz de la alerta por sequía propuesta por Augas de Galicia en la cuenca del Lérez, como a causa del concurso para adjudicar la gestión del servicio de abastecimiento en el municipio.

Estos datos apuntan que los abonados de la capital (desde usuarios domésticos a empresas y otros clientes) consumen cada día unos 14.500 metros cúbicos. El resto se entrega a Marín (algo más de 4.000 metros cúbicos cada jornada), Sanxenxo (alrededor de 2.740 de media, si bien su demanda se concentra en verano), Poio (2.600 metros cúbicos), Bueu (1.870) y Ponte Caldelas (unos 300 metros al día, exclusivamente para las empresas asentadas en el polígono de A Reigosa, colindante con el pontevedrés de O Campiño. Todos ellos suman unos 11.500 metros.

La sequía que atenaza desde hace meses a toda la comarca y la falta de lluvias ha provocado un aumento de la demanda por parte de estos municipios de agua procedente del Lérez, debido a que los manantiales, acuíferos y otras fuentes propias apenas dan para atender las necesidades de sus respectivas poblaciones.

Este aumento se cifra en una media del 25% con respecto a años anteriores, si bien hay notables oscilaciones entre unos concellos y otros. Así, Marín es el territorio que más agua consume (alrededor de 1,5 millones de metros cúbicos al año) y la entrega de agua aumentó en lo que va de año un 18,9%, mientras que Poio (950.000 metros anuales) recibe ahora un 6,7% más que en ejercicios anteriores. Estos dos municipios (junto con Ponte Caldelas) tienen firmado un convenio con Pontevedra para abonar este abastecimiento a 0,18 euros por cada mil litros.

Sanxenxo, que ronda el millón de metros cúbicos anuales procedentes del Lérez, elevó en 2017 el consumo un 41,3%, según los datos aportados ayer por el concejal de Augas, Raimundo González Carballo, mientras que Bueu (que recibe unos 650.000 metros cada doce meses), elevó esa demanda un 43,4% debido a la sequía de sus alternativas propias. En estos dos casos no existe acuerdo alguno sobre el pago de este servicio. Sanxenxo no reconoce el precio marcado por Pontevedra y abona el metro cúbico a menos de 0,09 euros, mientras que Bueu no efectúa pago alguno. Aunque ambas partes dicen que tratan de negociar un acuerdo, lo cierto es el concello morracense desvía todas las facturas procedentes de Pontevedra a su empresa de gestión del servicio, pero la capital esgrime que no puede facturar el abastecimiento a una compañía privada. Así las cosas, no hay pago alguno desde ese concello.

Por su parte, Ponte Caldelas abastece a las empresas del polígono de A Reigosa con unos 110.000 metros cúbicos anuales, con un aumento en 2017 del 31,5%. En este caso, el incremento se debe a la implantación de nuevas actividades en el parque, en especial la conservera Orbe, según admite el concello capitalino.

Mientras tanto, el Comité Permanente del Consello Reitor de Augas tiene en marcha la declaración oficial de la alerta por sequía en la cuenca del Lérez, tras proponer Augas de Galicia este nivel el pasado viernes ante el bajo caudal del río. La decisión podría llevar aparejada la aplicación de medidas restrictivas, tanto en el consumo industrial como en riegos y otros usos.