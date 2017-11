El último informe de Aguas de Galicia califica de "aceptable" el funcionamiento de la EDAR

El portavoz del grupo municipal del Partido Popular, José Enrique Sotelo, presentó ayer las preguntas sobre el funcionamiento del EDAR que llevará al pleno, tras los problemas que se registraron los últimos días en la red de saneamiento con las pocas lluvias del otoño (Aldán, Praza Constitución, entorno de Massó...) "e seguramente moitos máis que non foron detectados".

Dice Sotelo que a día de hoy, uno de los vasos con los reactores biológicos de la EDAR, que hacen posible la depuración, no está en funcionamiento y que, según les han transmitido, lleva así un año. Reconoce que por parte de los miembros del gobierno local, cuando estaban en la oposición siempre criticaron que la capacidad de la depuradora era muy ajustada para la población de Cangas: "Difícil é de entender que neste momento nada fagan pola posta en marcha deste vaso que fai que si antes a depuradora era insuficiente, agora sería dobremente insuficiente, pois a capacidade é a mitade facen que entre en carga o sistema e os bombeos, que por falla de inversión están en mal estado e non lles queda outra que aliviar".

Sotelo pregunta al regidor local Xosé Manuel Pazos (ACE) si conoce la EDAR y si uno de los vasos no funciona, cuál es el motivo, así como si solicitó, "aínda que sexa a algunha empresa amiga do goberno, algún informe do funcionamento da EDAR, e si é así, solicitamos unha copia" además de qué medidas va a adoptar para solucionar el problema.