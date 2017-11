A pesca ao cerco: os atalieiros

Este sistema de pesca que perduraría ata o século XVIII, precisaba dunha "constitución" do mesmo mediante escritura pública ante notario, e o seu furnido, que esixía de enormes investimentos, obrigaba á petición de cuantiosos préstamos que se habían devolver nun período de tempo establecido, sempre que a pesca fose favorable. O atalieiro (de atalaia) era normalmente un dos maiores accionistas da sociedade do cerco, adoitando ser o que rexistrase (atalaiase) o mar desde a proa da pinaza tendo ao seu mando as operacións dos trincados e demáis barcos e persoal. Ademáis de monetariamente, concorría por norma cun trincado (ou parte del), pinaza e outros barcos, sendo dono da caira ou corda longa e resistente que formaba parte esencial do aparello. Era tamén quen aportaba maior número de quiñóns de rede, adiantaba os gastos da campaña e interviña directamente na confección das ordenanzas e nos actos do gremio.

Entre as disposicións para o atalieiro, figuraban a de manter a orde nos barcos e a armonía nos intereses sinalando a parte das gañancias correspondentes por razón do cargo e traballo efectuado. Tiña ademáis a encomenda de decidir o comezo e final da pesquería, imporlle os castigos aos desobedentes das prescripcións, procurar o uso das normas e costumes das artes e inspeccionar estas e os barcos, antes e despois do seu uso. Adoitaba intervir directamente nos pleitos que se suscitaban, nos pagos dos décimos do mar, nas diversas cargas impositivas, nos gastos, pagos e aportacións aos mariñeiros e no control do traballo e reparto de beneficios. Este inxente labor contaba na maioría das veces coa intervención dun escribán do mar que era o que se encargaba do control das operacións monetarias e documentais.

Unha xornada de pesca nestas datas, comezaba na madrugada do día disposto para facerse ao mar (case sempre ao redor do día de San Roque ou de San Miguel segundo a climatoloxía), tendo lugar a misa chamada dos fillos do mar, a cuxo remate, os mareantes collían a mañá para recolleren os enseres precisos.