La memoria ya es mayor de edad

La exposición de fotografías antiguas que la Asociación Cultural Santos Reis organiza durante las Festas de San Martiño cumple su mayoría de edad. La decimooctava edición de esta cita ineludible con la historia de la villa en imágenes tendrá lugar el próximo fin de semana en el atrio pequeño de la iglesia de Bueu. Allí los visitantes podrán encontrarse nuevamente con 30 estampas que reflejan el Bueu del pasado siglo, con sus edificios, sus costumbres, pero sobre todo, con sus personas. Y es que reconocer a los protagonistas de las mismas es un aliciente añadido a esta muestra.

Una descarga de xouba en la conservera de Massó durante los años 20, pescantinas vendiendo su producto en la calle antes de la construcción de la plaza de abastos o una procesión durante los años 50 con la multitud rezando en la confluencia entre las calles Eduardo Vincenti y Montero Ríos. Son algunas de las imágenes escogidas este año por la Asociación Cultural Santos Reis para su exposición de fotografías antiguas, que volverá a mostrar pinceladas de la historia del pueblo a través de los fondos gráficos que este colectivo ha reunido a lo largo de muchos años y que ya supera las 3.000 fotografías de todas las épocas.

"El archivo ya está hecho, aunque seguimos escaneando imágenes que nos ceden, especialmente de grupo, porque las panorámicas que existen de Bueu ya están todas controladas", apuntan desde la asociación. En la selección de este año ha tenido cabida un poco de todo, pero con especial énfasis en esas fotografías de grupo que suponen un reto añadido al espectador de intentar descubrir los personajes de las mismas. "Al principio nos centrábamos más en paisajes y edificios, pero a la gente le llamaba más la atención las fotos de grupos en las que podían identificar caras conocidas", señalan. Así, podrá verse a un grupo de escolares del curso 1956-1957 en A Graña, a dos equipos de fútbol como el Beluso de finales de los años 20 en el antiguo campo de O Couto y al juvenil del Bueu en la campaña 1959-1960 o a un grupo de jóvenes en el antiguo casino de la villa, situado en la calle Eduardo Vincenti. También serán protagonistas el médico Armando Camaño, su mujer y su hija en una fotografía de familia en el muelle con las casas de Montero Ríos a sus espaldas, o una vendedora que trabajaba a la puerta del cine Victoria.

Las romerías también tendrán presencia, con varias fotos de grupos, con localizaciones como el atrio pequeño de la iglesia, el cruceiro de O Hío, el monte o incluso un bar. "A la mayoría de ellos los tenemos localizados pero no pondremos el nombre de ninguno. Será cuando se acabe la exposición cuando los identifiquemos en nuestro archivo", señalan desde Santos Reis, contando pues con la desinteresada colaboración de los que visiten la muestra. No faltarán imágenes históricas como la Casa do Concello en la primera década del siglo XX, un autobús de línea en los años 20 o incluso el lugar utilizado como varadero de barcos en la década de los 70.