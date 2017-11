El PP exige que la UTE del agua invierta en las redes y recuerda que es una obligación contractual

El grupo municipal del PP recuerda al gobierno tripartito que existen unas deficiencias muy graves en las inversiones que corresponden al servicio del saneamiento y abastecimiento de agua del municipio de Cangas. El concejal responsable de asuntos económicos del PP, Pío Millán, realiza este recordatorio teniendo en cuenta que ahora mismo se están negociando los presupuestos municipales para el próximo año.

Los populares afirman que tienen claro que existe una obligación contractual por parte de la empresa concesionaria, la UTE Gestión Cangas (contratada por el Concello cuando gobernaba el bipartito PP-Nardo Faro) de realizar una serie de inversiones, por lo que el gobierno debe exigir que se realice tales actuaciones, pero la realidad es que a día de hoy no se realizaron ninguna de las actuaciones y los vecinos de Cangas no reciben este servicio en las condiciones mínimas que deberían.

Pío Millán menciona que recientemente se puso al descubierto un problema grave de vertidos en la playa de Aldán y posiblemente se suceden más problemas similares en otros puntos del municipio. Asegura que existen problemas graves de mantenimiento de los bombeos, en los cuales existía un compromiso de actuar por parte de la concesionaria, que ya deberían estar preparados y puestos en funcionamiento.

Desde el grupo municipal del PP de Cangas se solicita que se abra una partida en los presupuestos de 2018 para cometer las inversiones en saneamiento y abastecimiento ante la falta de realización por parte de la empresa y que se le pida responsabilidades por la misma, por dichos gastos. "Non se pode permitir que pase máis tempo sen que se realicen esas obras, xa que se están deteriorando as infraestructuras deste servicio a pasos axigantados". Sorprende estas manifestaciones del PP, que es el partido que defiende la no rescisión del contrato a la empresa y por otro lado también sorprende que el gobierno no dude de la empresa en el conflicto de los vertidos.