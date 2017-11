Los apicultores eliminaron en cada concello entre 70 y 90 nidos más este año que en 2016

Con datos de lo que es la invasión de la avispa asiática -Vespa Velutina- en la comarca do Morrazo. Así acudieron los representantes de la delegación de la Asociación Galega de Apicultura (AGA) en O Morrazo -Daga- a la reunión que ayer mantuvieron en Moaña con los ediles de Medio Ambiente de los concellos de esta comarca para pedirles una solución a la lucha contra la proliferación de los nidos después de que ya anunciaran que en 2018 no iban a seguir realizando esta labor que les ha desbordado. "No se puede tirar por la borda todo este trabajo de dos años", asegura José María Bello -portavoz de Daga- que entiende que los concellos deben de seguir haciendo el trabajo y no dejarlo en manos de la Xunta. Temen que de hacer esto, los nidos de velutina que ahora están en torno a170-180 anuales en Cangas y Moaña y 120-130 en Bueu, pasen a 1.000. En la reunión de ayer los concellos acordaron pedir una reunión con el delegado territorial de Medio Rural para exponer la situación de cómo afrontar la retirada de los nidos cuando los apicultores lo dejen.

Daga prsentó una comparativa de los nidos que retiró en lo que va de año con respecto a 2016. En esta temporada se han eliminado, por el momento, 483 nidos frente a los 244 de 2016. En cangas se han retirado este año 175 y 106 el año pasado; en Moaña, 178 frente a 94 y en Bueu, 130 frente a 46.

Por parroquias, en Cangas en donde más nidos se han eliminado, por el momento, es en Darbo, con 60; seguido de Coiro, con 45; de O Hío, con 37 y de Aldán, con 27. La propia parroquia de Cangas -la del centro urbano-registró sólo 6 nidos. En Moaña, sin embargo la parroquia con más presencia de velutina es la del Carmen -la del casco urbano- con 63; seguida de San Martiño, con 39; Meira con 35; Domaio, con 24 y Tirán, con 17., En bueu sigue a cero la isla de Ons, a donde todavía no ha llegado la avispa. lsa parroquias de Bueu y de Cela tienen empate de 47 nidos; Beluso registró 35 y Hermelo 3.

En la reunión, los apicultores pidieron a los concellos su adhesión a la Plataforma Stop Velutina-Galicia que ha elaborado un documento de mínimos con el que exige que se trate la lucha contra la velutina como especie exótica invasora y bajo la legislacióin que las combate además de que la Consellería de Medio Ambiente y el Ministerio de Agricultura impulsen l investigación, la lucha preventiva, que haya un organismo único en la gestión de la lucha en el que estén las asociaciones apícolas y que haya una labor de divulgación social.

En el documento figuran adheridos los concellos de Maside y Allariz, en Ourense; los de Bergondo, San Sadurniño, Culleredo, Ames y Carral, en A Coruña; y Cambados, en Pontevedra. También forman pate asociaciones ecologistas, las Universidades de Santiago y A Coruña, cinco comunidades de montes de Pontevedra.

Odilo Barreiro, concejal de Medio Ambiente de Moaña, y que se ha destacado desde el primer momento en su apoyo a la lucha contra esta avispa, asegura que se adhieren a la plataforma aunque entiende la solución pasa por una mayor implicación de la Xunta: "Demostrado está que malia o denodado esforzo dos apicultores, dos exhaustivos traballos de trampeo e de dispoñer de pértigas para a retirada de niños, a incidencia da vespa vai en aumento". Pide que por parte de la Xunta se crean abrigadas comarcales que permitan una actuación rápida y dice que los concellos no pueden dedicar personal para una función que no es propia "e que a propia lei do PP non o permite". De todas formas, añade que buscarán la colaboración de los colectivos sociales y que seguirán destinando fondos propios para la compra de trampas y material y para los talleres educativos.