La Plataforma da Sanidade pide movilización política para el centro de salud

La Plataforma da Sanidade volvió a dejar clara ayer su oposición a esa encuesta que prepara la Consellería de Sanidade para conocer las necesidades sanitarias en la comarca. Desde la misma se exige una movilización por parte de todos los partidos políticos en defensa de la Atención Primaria, a la que, según este colectivo, la Xunta de Galicia trata de arrinconar, favoreciendo la política hospitalaria, y reivindicando el centro de salud de Seixalde. El portavoz de la Plataforma, Paco Ferreira, señala que el Concello de Moaña debe poner a disposición los terrenos para entregar a la Xunta de Galicia, para que ésta no tenga excusa para no construirlo. Una condición necesaria, pero no suficiente.

Consideran que el gobierno está avanzando en la negociación para hacerse con los terrenos y urbanizar, pero considera que va a ser difícil que en los presupuestos del año 2108 se pueda reflejar esta realidad.