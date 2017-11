El PP pide un informe de legalidad sobre la dación de las obras del Plan Concello

El grupo municipal del Partido Popular de Cangas solicita un informe de legalidad del acuerdo adopado por el pleno de 27 de octubre de 2017 en relación al punto dos del orden del día: "Dacción de Conta ó Pleno das solicitudes de subvencións aprobadas polo Concello e presentadas na Deputación Provincial de Pontevedra con cargo ao Plan de Obrase Servizos (Plan Concellos) 2017".

Además, teniendo en cuenta que el plazo para dichas solicitudes finalizó hace meses, según el PP alguna de esas obras inlcuidas en esta dación de contas ya están iniciada y otras en proceso de licitación, "non entendemos como é posible traer este asunto a un pleno do mes de outubro", señala el grupo municipal del PP.

Modificaciones

Para el equipo de concejales que dirige el ex alcalde de Cangas, José Enrique Sotelo, "a noso entender só hai unha explicción, que se de conta agora ao pleno por modificar o acordo de Xunta de Goberno inicialmente remitido, ou que no seu día, tal e como reclamabamos dede o PP, se tiña que tomar o acordo polo pleno da corporción (fixemos unha moción na que se propoñía que así se fixera, moción que foi rexeitada polos grupos do goberno) cuestión ésta que faría que esta dación de conta estea fora de plazo. En todo caso esta dación de conta non é o mesmo que un acordo do pleno, pois non foi votado polos grupos políticosque conformamos o Pleno da Corporación"

Por todo ello, el PP pide copia del acuerdo de la junta de gobierno que fue inicialmente remitido a la Diputación de Pontevedra. Solicita también un informe de legalid de la secretaria del Concello de Cangas para que aclare si las bases de la Diputación exigían o no un acuerdo del pleno de la corporación y de no ser así, que se digan las causas por las que se llevó a dar cuenta al pleno de las obras en el mes de octubre.

El PP también está pendiente de documentación sobre la rescisión del contrato del agua.