A Voz do Paciente anuncia su disolución por la falta de implicación social

"Creo que nunca ha hecho más falta una asociación como A Voz do Paciente, con una sanidad que cada vez está peor, con más listas de espera y en la que se privatizan mñas servicios". Lo dice Fernando Otero, uno de los fundadores de A Voz do Paciente, en Bueu, que por eso mismo lamenta profundamente que el colectivo tenga que disolverse. No lo hace por falta de motivos o causas por las que luchar, sino por la ausencia de relevo y de implicación social. "Tenemos unos 100 socios, pero solo acuden a las asambleas unos doce o quince. Ésta no es manera de trabajar porque las personas que estamos en la directiva somos casi todas mayores o tienen algún tipo de problema", añade Otero.

La directiva de la asociación anunció ayer oficialmente su disolución después de una trayectoria de más de diez años. El relevo de Fernando Otero al frente de A Voz do Paciente lo había tomado Emérita Barreiro Vilas, pero debido a problemas de carácter personal también tiene que dejar su puesto. "Decidimos la disolución porque ahora no hay nadie que coja el testigo. Ojalá que esta decisión que ahora comunicamos sirva para que alguien se conciencie y anime para reactivar la asociación, aunque personalmente no tengo muchas esperanzas", confiesa Otero.

A lo largo de estos años A Voz do Paciente ha organizado charlas y actos relacionados con la salud y la defensa de la sanidad pública y se involucró en otros ámbitos de la acción social, como la recogida de alimentos. También se integró en la plataforma gallega de asociaciones de defensa de la sanidad. Su última decisión también tiene un marcado acento solidario. Ha decidido donar todos los fondos que tenía disponibles a la junta local de Bueu de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC). "Fue una decisión unánime y estamos hablando de unos 2.590 euros", subraya Fernando Otero.

La directiva no oculta su pesar por tener que adoptar la decisión de disolver A Voz do Paciente. Durante este periodo la directiva se vio obligada en varias ocasiones a continuar en sus cargos al finalizar su mandato con el objetivo de evitar la desaparición de la entidad, aunque ahora la situación era insostenible. "Esto no se trata solo de pagar la cuota de asociado. Es verdad que la gente joven tiene problemas por tema de trabajo y que algunos viven lejos, pero es necesaria más implicación porque cada vez hay más cosas que reclamar para la sanidad pública", sentencia el que fuera fundador de la asociación.