Reunión con dueños de nichos de Cangas para arreglar cubiertas

Los Concellos de Cangas, Moaña y Bueu han estado trabajando en las últimas semanas en el acondicionamiento de los camposantos para hoy. Aunque no todos los trabajos paran aquí. La concejala de Obras de Cangas, Mercedes Giráldez, ha convocado a los propietarios de nichos del cementerio municipal de Cangas el próximo lunes para avanzar en la reparación de las cubiertas que precisan una actuación urgente y que los dueños deben de arreglar. La reunión está prevista para las 17:30 en el salón de plenos. Giráldez explica que la misión del Concello fue requerir identificación y contacto y pedir presupuestos. Añade que no se identificaron todos "pero non podemos agardar máis e é necesario que se poñan de acordo e comenzar os traballos de reparación".

En cuanto a las obras acometidas en los cementerios, la concejala asegura que se trata de trabajos dentro de la planificación anual de la concejalía. Aclara que se centraron en desbroces y limpieza de recintos y caminos de acceso a Coiro, Darbo, Aldán, O Hío, así como la reparación y revisión de alumbrados públicos e instalación eléctrica nueva en Aldán para la caseta del enterrador. Los trabajos mayores este año se centraron en el cementerio de Cangas en los cierres este y sur, que no se habían tocado en muchos años. Se hizo chorreo, limpieza, desbroce y se hormigonó el tramo entre los muros exteriores y el nicho para reforzar y canalizar las aguas evitando filtraciones. Se dio imprimación y se pintó la pared interior de los nichos propiedad del concello en la entrada, en donde la semana pasada se colocó una placa para el fomento del gallego en los actos fúnebres. Giráldez recuerda que también se habían retirado los árboles que estaban en peligro de caída y se acondiconó una franja exterior que linda con el aparcamiento de Altamira para evitar que la maleza invada y permitir el paso peatonal entre los vehículos estacionados. Para 2018 quieren invertir en la pavimentación de pasillos y calles interiores y la eliminación de barreras arquitectónicas allí donde existen.

En Moaña, la concejala de Obras, Marta Freire, señala que tanto en el cementerio moañés como en el de Domaio se realizaron las labores habituales de mantenimiento y a mayores en Moaña se reparó el falso techo de la zona nueva, en donde se encuentra la capilla. También se sustituyeron los tornillos de sujeción de las planchas en algunas filas de nichos que corrían peligro de desprenderse.

En el cementerio de Bueu se adaptaron los aseos para personas con movilidad reducida y se modificó la madera exterior mientras que en el de Cela se construyó una edificación de planta baja para aseo adaptado y almacén. El Concello contrató una empresa de paisajismo para ajardinar las zonas verdes del cementerio de Bueu.