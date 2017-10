La Xunta descarta por ahora rebajar el caudal hacia los ríos

"Acabamos de pasar do estado de prealerta ao de alerta por sequía, e o que ata agora eran medidas voluntarias pasan a ser obrigatorias", explicó ayer el alcalde de Cangas, Xosé Manuel Pazos, tras asistir a una reunión convocada por Augas de Galicia para valorar la situación provocada por la falta de lluvias en los municipios del área de Vigo. El descenso de las reservas hídricas y la prolongación del clima veraniego ya había animado a los gobiernos morracenses a reducir al mínimo el riego de jardines y el baldeo de calles, entre otras actuaciones, lo que se ha traducido "nun aforro do 8% de auga no que vai de mes" en Cangas, según asegura la concejala de Obras e Servizos, Mercedes Giráldez, mientras que en Moaña esas medidas apenas se han dejado sentir, reconoce el edil Odilo Barreiro, que también asistió ayer a la reunión convocada por la Xunta, que volverá a citar a los responsables municipales en 15 días para analizar la evolución del problema.

Con el embalse de Eiras, que abastece a Vigo y O Morrazo, al 48% de capacidad, el objetivo de la Xunta y los concellos es "conservar os recursos disponibles" para evitar que el agua embalsada siga menguando hasta niveles preocupantes. Además de tomar medidas desde el Concello, el alcalde hace un llamamiento a la población para suspender el riego de fincas, el baldeo de propiedades, el llenado de piscinas o el lavado de coches, así como a "reutilizar" el agua para otros usos. "De momento non hay motivos para ser catastrofistas, pero se a situación non mellora e non chove en abundancia nos próximos meses habería que declarar o estado de emerxencia", apuntó Pazos tras el encuentro, lo que conllevaría la restricción de suministro de agua a instalaciones agrícolas e industriales, primero, y para el consumo doméstico como última opción.

Las previsiones meteorológicas tampoco son muy esperanzadoras. Meteogalicia avanza la entrada de una borrasca que dejará precipitaciones a partir de mañana por la tarde, pero será "lluvia intermitente y como mucho hasta el sábado" porque el domingo se espera la llegada de otro anticiclón. Serán cuatro días "de tiempo inestable" pero sin lluvias fuertes y no llegarán para recuperar los embalses.

El estado de emergencia es el más grave de todos los contemplados por la administración, que ya pasado de una situación "normal" a la de prealerta y alerta. En el seguimiento del consumo y el éxito de las medidas están comprometidos Augas de Galicia y los concellos afectados, así como las empresas concesionarias del servicio (Aqualia en el caso de Moaña y la UTE Gestión Cangas, formada por Aqualia y Civis Global, en el municipio cangués).

Con respecto a la posibilidad de restringir el caudal de agua que sale de las presas hacia los ríos, la Xunta comunicó ayer que el Verdugo ya está "por debaixo do mínimo ecolóxico", y reducirlo pondría en peligro las especies que viven de él. La conselleira de Medio Ambiente, Beatriz Mato, dejó en el aire esa posibilidad y aclaró que la alerta por sequía es "preocupante", aunque la emergencia requiere que no llueva en los próximos tres meses. Un escenario que considera improbable, aunque si se produce habría restricciones.

"A partir de esta mesa que acaba hoy [con responsables de los municipios de las seis áreas afectadas], propondremos distintas medidas que no tienen por qué ser homogéneas", ha anunciado la responsable de Medio Ambiente de la Xunta, y explicó que "la situación está igual que cuando se decretó la alerta", con unos controles que han pasado de ser quincenales a semanales, y la emergencia solo llegaría "si no llueve en cien días", cuando las circunstancias "serían más preocupantes".

Por Moaña asistió edil Odilo Barreiro con el jefe de servicio de Aqualia, Manuel Viñas. Moaña editó un bando hace semanas pidiendo a los vecinos un consumo responsable y redujo los riegos y baldeos municipales, aunque no se cumplió la estimación de ahorrar un 5% de consumo general.

Barreiro recordó que parte de la traída se abastece también con un embalse propio. Además, muchos vecinos de las zonas altas utilizan traídas comunales. Con un sistema de alertas automático que limita las fugas, la situación en Moaña es de "alerta", pero no crítica, según explica el concejal. Moaña también se ve beneficiada por el hecho de que Fandicosta, que era el único gran consumidor industrial de agua, funcione a medio rendimiento por culpa del incendio sufrido. "Os moañeses están actuando con responsabilidade, cun consumo medio de 195 litros de auga diarios por persoa", apunta.