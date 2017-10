Facebook fue la estrella del PSOE

El XIII Congreso Nacional del PSdG PSOE no sirvió para unir a los socialistas de O Morrazo. Fue un campo de minas, sobre todo, para el secretario xeral del PSOE de Cangas, Alfredo Iglesias, que vio como en Facebook se evadían todos los intentos por situar a Cangas en la nueva ejecutiva.

Fueron mensajes que llegaban del exterior y que para nada ayudaron a la causa, más bien la dinamitaron. Alfredo Iglesias resultó herido por el fuego amigo en una batalla que no conducía más que a la catarsis. El secretario xeral de Cangas daba ayer las gracias "por la gran unidad y el respaldo de la agrupación de Cangas a sus delegados". Ironía, pura ironía. Pero estaba harto de las puñaladas recibidas durante el congreso. Facebook mató sus pretensiones. Esas fotos de delegados de Cangas con un escenario casi vacío hicieron mucho daño, viajaron a una velocidad superior a la de la luz y llegaban más rápido todavía a la cúpula socialista, que trabajaba de noche colocando piezas en la nueva ejecutiva, de donde habría de salir como vicesecretaria la edil moañesa Marta Freire, que hace tiempo que acompaña a Gonzalo Caballero en su viaje.

No deja de ser una paradoja que salga como miembro de la ejecutiva una persona de un municipio en el que no hay ni tan siquiera gestora, donde la quiebra entre el partido y la ahora vicesecretaria de Sostenibilidade, Marta Freire, es más que evidente. Basta un dato: en Moaña ganó con bastante margen Juan Díaz Villoslada. Otro más. Ayer sonaba con fuerza el nombre de Salvador Meira para encabezar la candidatura en las próximas municipales. Pero todavía es demasido pronto para este trance. La ejecutiva otorga poder y todavía más si eres persona de confianza del jefe, que se supone que querrá poner a gente de su fidelidad también al frente de las candidaturas.

Y tampoco salió reforzado el Morrazo porque un delegado de Vilaboa rechazó la oferta de realizar una foto conjunta todos los representantes de la comarca, al asegurar que su agrupación pertenecía a Pontevedra. Y al alcalde, a Poceiro, que en el conflicto del Puente de Rande estaba orgulloso de ser de Morrazo, no lo vieron los que fueron en su búsqueda.

Y tampoco salió bien parado O Morrazo del congreso porque vuelve a la primera línea de batalla, Jorge Parada, el ex Gobernador Civil de infausto recuerdo para Cangas en la época de la movida. Y claro hubo quien se acordó de aquello de nueva gente que no trae mochila. Es cierto ,no la traía, traía maleta y el baúl de la Piquer, de donde salió, además de Jorge Parada, Dolores Vilarino.

¡Vamos, que para la comarca no sirvió para mucho el Congreso del PSdeG PSOE!