El caudal del Lérez es un 85% más bajo de lo habitual a finales de octubre

La sequía coloca a la población de Pontevedra y comarca en una situación límite en el arranque del mes de noviembre, un panorama apenas visto hasta ahora en el río Lérez. Con un caudal, a día de ayer, de apenas 3.000 litros por metro segundo, el nivel de agua en la presa de captación de Monte Porreiro es el más bajo desde que se tienen registros a estas alturas del año, con un 85% menos de caudal de lo habitual a finales de octubre. La media de los últimos cinco años en estas fechas es de 21 metros cúbicos por segundo. Ahora apenas se superan los tres, siete veces menos.

Por el momento, el abastecimiento a toda la población se concentra en su totalidad en la captación del río, sin necesidad de acudir a las "reservas" del embalse del Pontillón, pero si no llueve de forma consistente en las próximas semanas -más allá de lo que se anuncia para esta semana- no se descarta tener que recurrir a medidas drásticas, según admitió ayer el concejal de Auga, Raimundo González Carballo. Y es que la sequía, unida a las altas temperaturas, no solo repercute en el estado de los ríos, sino que afecta de modo especial a los manantiales y acuíferos de los que se abastece buena parte de la población de la comarca. Muchos de estos puntos de captación se han secado, lo que ha derivado en un aumento del consumo en el Lérez. Aunque Pontevedra mantiene los niveles habituales, el Concello sí ha detectado un aumento de la demanda en municipios como Marín y Poio por la reducción de las fuentes propias de agua. Se observa un consumo de unos 32.000 metros cúbicos diarios en Pontevedra, Marín, Poio, Sanxenxo y, en menor medida, Ponte Caldelas y Bueu. Lo normal en estas fechas es de 28.000 o 29.000 metros cúbicos.