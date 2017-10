Los dos ayuntamientos negocian un acuerdo desde hace meses

El Concello de Pontevedra envió el pasado mes de julio un informe al gobierno local de Bueu informándole de la situación, esto es, que no podía legalmente no podía cobrarle las facturas a una empresa y que es el ayuntamiento quien debe pagar. Desde la capital apuntan que las dos partes están negociando un convenio para poner solución a este problema. Otros ayuntamientos de la ría, como es el caso de Poio o Ponte Caldelas pagan el precio de 0,18 euros fijado desde Pontevedra. Este es un precio que Sanxenxo no reconoce y paga solo 0,086 céntimos, lo que ha generado la deuda de 1,8 millones que le reclama Pontevedra.

Esta nueva polémica salta a raíz del proceso convocado por el Concello de Pontevedra para renovar el contrato de gestión del agua, un procedimiento que ha sucitado un recurso por parte del ayuntamiento de Sanxenxo, gobernado por Telmo Martín (PP), en el que reclama que todos los municipios de la ría gestionen conjuntamente las infraestructuras comunes.