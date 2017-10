El remo de Bueu celebra 35 años y un futuro de ilusión

Los presentes en la cena del Club do Mar Bueu posan durante la misma con las banderas conquistadas por la entidad. // Gonzalo Núñez

El Club do Mar Bueu lleva 35 años bogando... y los que le quedan por delante. La entidad celebró este fin de semana una cena especial para festejar las tres décadas y media de trayectoria de un club que tiene por delante un futuro ilusionante, con ambiciosos retos. Cerca de un centenar de personas se reunieron en la noche del sábado en la carpa del restaurante Loureiro, que para la ocasión lucía algunas de las preciadas banderas que han conquistado a lo largo de estos años la trainera y el resto de botes del club. Algunas muy especiales, como las enseñas ganadas en el mar de Bueu, delante de todos sus aficionados en los años 1989 y 1991. Incluso se proyectaron imágenes y videos de aquella época. "Era espectacular ver el muelle de Bueu lleno de gente", aseguran desde la directiva, actualmente encabezada por Manuel Juncal.

La cena del sábado sirvió para reunir a varias generaciones de remeros, técnicos y directivos del Club do Mar Bueu. Allí estaban el primer presidente, Manuel Otero [que es el actual concejal de Deportes] y algunos de los que a lo largo de los años cogieron su relevo: Juan Veiga, José Antonio Agulla, José Francisco Budiño, Chema Mariño o el actual alcalde, Félix Juncal, que también tuvo su etapa como remero. Durante la cena se proyectaron fotos, videos y no faltó uno de los clásicos de la historia del Club do Mar Bueu: los poemas que leía Suso Pérez "Viti" durante su etapa como remero. El sábado volvió a ofrecer algunas de sus composiciones para recordar los viejos buenos tiempos.

"Nos hubiese gustado llegar a todo el mundo para que estuviesen presentes todas las personas que pasaron por el club. No ha sido posible, pero el acto de este sábado era un reconocimiento para todos los que a lo largo de estos 35 años han pasado y trabajado por el Club do Mar Bueu", sentenciaba su actual presidente.