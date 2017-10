Os Bolechas conquistan Bueu co seu espectáculo sobre o Camiño de Santiago

Tatá, Sonia, Braulio, Loli, Pili e Carlos fixeron onte unha parada en Bueu. Eles son Os Bolechas e son un dos grupos de personaxes máis recoñecidos polos pequenos, que o pasaron en grande no Centro Social do Mar. A compañía fixo escala onte na vila do Morrazo para presentar "De Chispa a Tatá", unha historia que tiña un importante compoñente vencellado co Camiño de Santiago. Durante a súa ruta, acompañados do seu can Chispa, paran na pousada de Eustaquio. O home acepta darlles aloxamento, pero cunha condición: teñen que xogar con el a un peculiar xogo da oca, no que teñen que superar unha serie de probas físicas e sobre a cultura e historia de Galicia.

Como non podía ser menos Os Bolechas tiveron a incondicional e desinteresada axuda dos nenos e nenas que abarrotaban o Centro Social do Mar, que os axudaron a superar con éxito o reto que se lles plantexaba.