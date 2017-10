Augas de Galicia cita hoy a los alcaldes del área de Vigo ante la situación de prealerta

La sequía, la escasez de lluvias y la mengua constante en las reservas de agua embalsada motivan que el departamento de Augas de Galicia haya convocado a los alcaldes del área de Vigo a una reunión hoy en la sede de la Xunta en la ciudad olívica. El encuentro será a las 11.00 horas y entre los citados están los máximos responsables de los gobiernos locales de Cangas y Moaña, Xosé Manuel Pazos y Leticia Santos.

El regidor cangués reconoce lo preocupante de la situación y llama a reducir al máximo el consumo de agua, lo que pasa por eliminar baldeos o actividades prescindibles como el llenado de piscinas. "Non estamos aínda nunha situación de alerta, pero si de prealerta. Se nos meses de novembro e decembro non chove de maneira abundante estaremos nunha situación de grave risco, que vai supoñer restriccións no consumo", reconoce Xosé Manuel Pazos.

En Moaña muchas familias dependen de traídas comunales. Desde hace semanas, las restricciones de muchos depósitos limitan a 500 litros al día, o incluso menos, el consumo por familia. Ya se interpusieron varias multas por sobrepasar estos límites.

Esta misma semana el Concello de Vigo activó su plan de emergencia -la segunda vez que lo hace, la otra fue en 2011- ya que los embalses de Eiras y Zamáns están por debajo del 50% de su capacidad. Esto significa que el abastecimiento de agua solo está garantizado hasta principios del mes de febrero, por lo que se han activado medidas como la búsqueda de fugas o supresión de riegos y baldeos.