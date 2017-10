Una vecina de Cela, herida tras volcar con su coche en Agrelo

Una vecina de Cela resultó ayer herida en un accidente de tráfico que ocurrió alrededor de las seis de la tarde en la PO-551 a su paso por Agrelo. La mujer circulaba en su automóvil en dirección a Bueu y parece que el sol la deslumbro momentáneamente, con lo que perdió el control del coche. El vehículo se salió de la calzada por el lado derecho y colisionó contra otro coche que estaba estacionado. A consecuencia del impacto el automóvil de la mujer quedó volcado sobre un lateral. Hasta el lugar acudió la Policía Local, Guardia Civil de Tráfico [que se hizo cargo del atestado], la ambulancia del 061 y los Bombeiros do Morrazo, por si era necesario excarcelar a la conductora. No fue necesario ya que pudo salir por su propio pie y en principio su estado no revestía gravedad.