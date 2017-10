Moaña quere converter o galego nunha lingua para a eternidade

"Na lembranza das personas que aquí xacen, porque grazas a elas Galiza segue a ter cultura e lingua de seu". Así reza o texto da placa descoberta onte pola alcaldesa de Moaña, Leticia Santos, e polo representante da Asociación de Funcionarios pola Normalización Lingüística, Carlos Eirea, no cemiterio municipal de Trigás.

Ata a zona se achegaron representantes da asociación de veciños de San Martiño que participaron nun acto que tivo como obxectivo principal reivindicar a memoria dos devanceiros que deixaron o galego para as actuais xeracións, así como promover que os veciños empreguen a lingua propia nos actos funerarios, como na hora de redactar as lápidas. Neste momento apenas o 1% das mesmas están en galego, o que supón só 32 lápidas das 3.264 que acolle o cemiterio de Trigás.

Sen embargo, e pese a estes datos tan baixos, Carlos Eirea explica que é unha das mellores taxas de toda Galicia, onde a media está nunha soa lápida en galego por cada 1.000 tumbas.

O concelleiro de Normalización, Aldán Santamarina, comezou o acto despois de que o mestre gaiteiro, Xavier Blanco, interpretara unha peza a ritmo de gaita. Santamarina lembrou a boa acollida que tiveron esta semana os representantes de funerarias, floristarías e marmorarías, cando nunha reunión o concedo lles propuxo que deran sempre a opción aos veciños de empregar o galego nos actos funerarios.

Para Santamarina a presenza practicamente hexemónica do castelán nas lápidas é unha situación a corrixir, porque non se corresponde coa realidade lingüística da veciñanza. Entende que se trata dunha inercia "que o Concello quere axudar a superar".

Carlos Eirea lembrou que máis Concellos, como Cangas, se están sumando a esta iniciativa cando se achega o Día de Defuntos. Aplaudiu que hai dous anos, no cemiterio de Domaio, o Concello moañés foi pioneiro salientando esta anomalía.

"É unha contradición que alguén que falou durante toda a súa vida en galego pase a eternidade cunha lápida noutra lingua", apunta Eirea. Sinala tamén que con esta placa se recoñece que en Moaña hai xente que aposta polo galego "como lingua de eternidade" e aplaude que a normalización vaia chegando a todos os ámbitos sociais.

A rexedora, Leticia Santos, falou da importancia de non seguir co "rodillo" de escribir as lápidas en castelán só por costume. Recoñece que se trata dunha anomalía á que non se lle adoita prestar atención e salientou a importancia que para os galegos ten a morte "e a nosa vinculación directa lembrando sempre aos que se foron". Antes de que Xavier Blanco interpretase un emotivo Himno Galego, Santos afirmou que "se somos hoxe o que somos, como pobo culturalmente rico, é grazas ás persoas que están enterradas aquí".