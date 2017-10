La falta de limpieza del río ocasiona una plaga de ratones en portales del barrio de O Rosal

La maleza acumulada en el tramo urbano del río de O Pontillón, antes de su canalización bajo la calle As Barxas, sigue trayendo de cabeza a los vecinos de la zona y al Concello, que ya solicitó en varias ocasiones en las últimas semanas la intervención de Augas de Galicia para acometer las tareas de limpieza.

En los últimos días en edificios del barrio de O Rosal se han colocado carteles, en los portales, alertando de la aparición de ratones en los inmuebles, "debido al mantenimiento deficiente del río".

Las notas piden a los residentes que por la propia seguridad del edificio y con el fin de evitar una plaga de roedores, los vecinos mantengan los portales cerrados en todo momento.

El problema llegó a tratarse en el pleno del pasado jueves, a través de una moción del PSOE que logró que toda la corporación urgiese a Augas de Galicia la limpieza de los cauces fluviales. Tanto el de O Pontillón como los de Domaio, presentan mucha maleza y lo problemas se podrían multiplicar con la llegada de las lluvias, tanto por el arrastre de maleza como por posibles desbordamientos al atascar las canalizaciones.

La portavoz socialista y concejala de Obras e Servizos, Marta Freire, señaló ayer que su moción se debió a que están cansados de esperar y a la "deixadez de funcións" por parte de Augas de Galicia, lo que está provocando numerosas quejas de los vecinos "o que colmou a nosa paciencia".

Señala que en algunos cursos de agua el Concello espera que Augas atienda las solicitudes desde hace más de un año. Acusa a la Consellería de Medio Ambiente de "deixar de prestar os servizos que lle corresponden" y recuerda que si el Concello opera por cuenta propia en los cauces, sufriría multas por parte de la administración autonómica.

Marta Freire asegura que su grupo municipal no permanecerá callado mientras no se ponga fin a un problema para el que los vecinos no dan obtenido solución.