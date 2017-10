El PP pide al gobierno que actúe desde ya para evitar incendios forestales en las inmediaciones de casas

El PP de Bueu reclama al gobierno local que empiece a actuar con previsión de cara al próximo verano en un tema tan sensible como el delos incendios forestales. Desde la oposición entienden que es el momento para empezar a tomar medidas para evitar que posibles fuegos forestales afecten a viviendas o zonas habitadas. El presidente de la gestora, Manuel Freire, reclama al Concello que elabore un informe con las zonas forestales que lindan con zonas habitadas y que a continuación notifique a los propietarios de parcelas su obligación de cumplir con la ley de prevención y defensa contra la incendios.

La legislación establece que en una una primera franja de 30 metros no puede haber especies como pinos, eucaliptos, acacias y algunos tipos de matorral. La segunda restricción afecta a partir de los 50 metros: se autoriza la presencia de este tipo árboles, pero siguiendo un patrón de ordenación forestal y el matorral debe ser eliminado antes del 30 de junio de cada año. "O Concello tamén ten responsabilidades e pode reclamarlle aos donos dos montes que os limpen. Os propietarios teñen que saber que se hai un lume e afecta ás vivendas eles poden ser os responsables", expone Manuel Freire.

El responsable de la gestora del PP de Bueu apunta que "este ano tivemos sorte" y no hubo que lamentar ningún fuego de importancia, ni siquiera el terrible fin de semana del 14 y 15 de octubre. "Tampouco temos que esperar ao próximo verán para tomar medidas, hai que informar aos propietarios das súas obrigas e así poder evitar logo lamentacións", argumenta. Freire reconoce que en las actuales circunstancias el monte "supón unha carga" para muchas personas, aunque defiende que bien gestionado "pode ser unha fonte de riqueza para as familias". Por eso anima a los propietarios, sobre todo a los más jóvenes, a integrarse en agrupaciones como Asociación de Propietarios de Privados de Monte do Morrazo (APMM), que trabaja para identificar las parcelas y buscar una gestión conjunta.