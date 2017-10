Moaña exige explicaciones a Fomento por el asfaltado en Rande que colapsó el municipio en hora punta

"É inadmisible unha obra deste tipo, cortando un carril en Rande, en hora punta dunha xornada laboral e sen avisar con antelación". Así de duro se expresaba ayer por la mañana, en plena hora punta del atasco, el concejal de Mobilidade de Moaña, Ezequiel Fernández. El asfaltado que se emprendió ayer en el puente de Rande colapsó toda la carretera general PO-551 a su paso por Moaña, atrapando a miles de vecinos con atascos que comenzaban en el entorno de la rotonda del Portal do Almacén, en la bajada a O Con y se prolongaban hasta el mismo acceso al puente, además de los problemas de circulación que se sufrieron en el propio puente que cruza la ría.

El Concello remitió una queja formal al Ministerio de Fomento en la que pidió responsabilidades al respecto. El escrito pide que Fomento y Audasa asuman los perjuicios causados y que se disculpen por lo ocurrido y se comprometan a no repetir la situación. Alude directamente a que las obras de Rande se aceleran para acabar antes de final de año y poder aplicar la subida del peaje. "Pero isto non o ten que sufrir a veciñanza do Morrazo", subrayan desde Moaña.

La alcaldesa, Leticia Santos, y el concejal de Urbanismo, Odilo Barreiro, tenían ayer mismo fijada una reunión con la empresa constructora de la ampliación del puente -la UTE integrada por Dragados y por Puentes y Calzadas- que finalmente fue anulada por la constructora. Tras esta anulación solicitaron otra cita de urgencia para poder pedir también explicaciones por lo ocurrido en la mañana de ayer y para reclamar una mayor coordinación con el Concello y la Policía Local moañesa e impedir que los atascos kilométricos se vuelvan a repetir. "É intolerable o que ocorreu cando sabían que tiñamos pechados os carrís do Corredor e na hora na que veciños de todo Cangas e Moaña acuden a Vigo a traballar ou estudar", insistía Odilo Barreiro. "Se a decisión foi da empresa, o ministerio debe pedirlle responsabilidade", añadió a su vez el titular de Mobilidade.

La Policía Local se encontraba regulando el tráfico, como cada mañana, en la conexión de la bajada de Meira de Arriba con la PO-551, cuando poco después de las 7.00 horas comenzó el atasco de mayores proporciones desde el cierre, el pasado 9 de octubre, de los primeros seis kilómetros del Corredor. El cuerpo municipal no paró de recibir llamadas de queja durante toda la mañana. Los carriles cerrados de Rande se reabrieron a las 9.37 horas.

Las retenciones se prolongaron hasta casi las 10.00 horas, cuando los atascos pasaron a concentrarse solo en el entorno de varios semáforos como el de bajada al puerto de Domaio o el de la propia salida de Meira de Arriba, donde algunos conductores estuvieron parados hasta media hora.

Agentes de la Guardia Civil de Tráfico estuvieron en la rotonda de Domaio en las horas más conflictivas, tratando de desviar a los conductores por Vilaboa, para acudir a Vigo a través de la carretera de Arcade y Redondela. Sin embargo la inmensa mayoría optó por soportar el atasco y cruzar a Vigo por el puente, toda vez que la otra alternativa implica un rodeo enorme.

El Concello de Moaña, en su propia cuenta oficial de Facebook, hizo público al mediodía de ayer que remitirán esta queja forman al Ministerio de Fomento, como responsable de las obras en Rande. Para el gobierno local moañés, trabajos de este tipo "son perfectamente programables nas horas de menor tráfico".