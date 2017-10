Miles de vecinos atrapados en 11 kilómetros de atasco

Los vecinos atrapados en el atasco de ayer mostraron su malestar tanto mientras soportaban las colas como a lo largo de todo el día en las redes sociales. Las frases más repetidas pedían que estas obras en Rande se acometiesen siempre de noche, o como mucho en fin de semana. "Hoy no llega nadie a trabajar ni a clase", se lamentaba un afectado. Tras el aluvión de quejas recibidas en el Concello y en la Policía Local a lo largo de la mañana, el concejal de Mobilidade, Ezequiel Fernández, acusó al Ministerio de Fomento de "xogar co traballo dos nosos veciños".

Buena parte de los miles de vecinos que acuden diariamente a Vigo para trabajar, estudiar o incluso para acudir a un centro hospitalario fueron los primeros perjudicados por la obra de asfaltado de ayer en el puente de Rande. A lo largo de casi 11 kilómetros de carretera llegó a extenderse la cola de coches, alcanzando la parroquia de Tirán. Hasta dos horas atascados tuvieron que soportar algunos conductores para alcanzar la autopista AP-9. "Es indignante lo que está ocurriendo", explicaba una conductora. "No se tiene en cuenta a los que tenemos que ir a Vigo a trabajar", concluía.

La indignación era palpable entre los conductores atrapados, pero también entre las redes sociales. "Es desesperante. Debieron tener en cuenta que muchos tenemos que cruzar el puente en nuestro día a día", apuntaban. "Hoy nadie va a llegar a su trabajo", señalaba otro afectado.

Ante la propia publicación del Concello acusando de lo ocurrido a Fomento, muchos vecinos comentaron criticando la "mala planificación" de un asfaltado que se produjo en la hora más conflictiva. Tildaban la situación de "vergüenza" y acusaban a las administraciones de "facer o que queren con nós".

La mayor parte de las quejas aludían a que estos trabajos deberían hacerse de noche, como ocurrió esta misma semana con la instalación de los pilares del viaducto que unirá la futura autovía comarcal con la AP-9, de cuya obra se encarga la Xunta de Galicia. Como mal menor, los conductores afectados pedían que se cortase un carril del puente en fin de semana, pero nunca en jornada laboral a primera hora. Desde que se cortaron los dos primeros subtramos del Corredor a comienzos de mes, los atascos se centraban sobre todo en las zonas de semáforos.

Por la tarde, ante el aluvión de quejas a la Policía Local, el edil de Mobilidade, Ezequiel Fernández, se mostró muy contundente con Fomento: "Estamos recibindo no Concello toda a presión por unhas obras que non son a nosa responsabilidade". Aseguró además que con estos atascos el ministerio "está a xogar co traballo dos veciños afectados". Para el concejal moañés lo ocurrido "é case delito".

El alcalde de Cangas, Xosé Manuel Pazos, que se vio afectado directamente, criticó a Audasa, "por ter atrapados aos veciños, cando xestiona unha autoestrada de pago".