Luis Chapela presenta hoxe en Moaña "Á calor da lareira", prologado por Neira Vilas

"Nestas páxinas atopamos vidas, retratos, historias, palabras que falan da xente que son da nosa tribo, non podían ser doutra. Quero dicir que hai un anaco destas persoas en cada folla, e ainda que moitas xa non están con nós, si nos acompañan". Son algúns dos apuntes de Luis Chapela para a presentación do seu libro máis recente, "Á calor da lareira", que se presenta esta tarde (19.30 horas) no salón de plenos do Concello de Moaña, coa participación do autor e do poeta Daniel Costas e estará amenizado con música de arpa a cargo de Paulino da Seara.

Señora Peregrina a Amara, Avelino o Currazo, Manuel o Muiñeiro, Xosé da Costeira, Celso Anisete, Babú, Berducedo, as festas, as tabernas, os personaxes e as lembranzas que foi recopilando en moitas das conversas cos seus protagonistas ou con quen os coñeceu forman parte deste volume que agora sae á luz con prólogo de Xosé Neira Vilas, que llo remitiu a Luis Chapela "por se un día decides publicar o libro", só dous días antes de falecer. Ese libro preséntase hoxe.