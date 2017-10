Igualdade programa talleres, exposiciones y un acto con los colegios para el 25-N en Bueu

Talleres, proyecciones, exposiciones, un concurso de carteles y una declaración institucional a cargo del alumnado del colegio de Montemogos. Son solo algunos de los actos previsto por la Concellería de Igualdade de Bueu para conmemorar el Día Internacional contra la Violencia de Género, que se celebra el próximo 25 de noviembre. El gobierno local dio cuenta de la programación elaborada junto al Centro de Información ás Mulleres (CIM) en la última comisión informativa, que se celebró a continuación del Consello da Igualdade en el que se presentó el IV Plan de Igualdade de Bueu.

Desde hace unos días el alumnado de todos los centros educativos aborda diversos talleres sobre la violencia de género junto a la psicóloga del CIM. Entre los temas que se tratan están el ciberacoso, roles y estereotipos, control en las relaciones de pareja o nuevas masculinidades. Al mismo tiempo el estudiantado de secundaria y bachillerato trabajará acerca del poemario "Dos días escuros", de María del Carmen Caramés Gorgal. La autora ganó dos veces el premio de relatos de igualdad Matilde Bares (en 2009 con "Días para namorar" y en 2011 con "Lola") y con este poemario, centrado en la temática de los malos tratos, se llevó el Premio Johán Carballeira de Poesía en 2014.

El sábado 18 de noviembre se proyectarán en el Centro Social do Mar los trabajos audiovisuales realizados por los escolares dentro del taller ExpresArte!, un acto que será a las 18.30 horas. El lunes 20 de noviembre está prevista la colocación en edificios públicos de las pancartas conmemorativas del 25-N. Los actos oficiales se trasladarán al viernes 24 para contar con la presencia de los centros educativos. A las 11.40 horas habrá en la Praza do Concello una concentración en memoria de las víctimas de la violencia machista y a continuación las actividades pasarán al Centro Social do Mar. A las 12.00 horas el alumnado de Montemogos interpretará la que será la declaración institucional con motivo del 25-N y luego se entregarán los premios de la decimoquinta edición del concurso escolar de carteles contra la violencia de género.

La programación presentada esta semana incluye además una exposición con los diseños presentados a este certamen escolar, del que saldrá la imagen del cartel oficial del Concello de Bueu para el 25-N, y otra muestra de fotografías, murales, siluetas de mujeres y corazones con frases a favor de la igualdad, la no violencia y apoyo a las víctimas de esta lacra social.

La celebración del 25-N de este año viene acompañada de una buena noticia: la recuperación del certamen de relatos de igualdad Matilde Bares. El ayuntamiento de Bueu fue uno de los pioneros en convocar un concurso literario de estas características, que se celebró durante siete años consecutivos.

La trayectoria se interrumpió a partir de 2012 debido a la crisis y a la falta de financiación. El gobierno local y el CIM han logrado por fin recuperalo tras cinco años de ausencia y el plazo para la presentación de obras concluye precisamente el 25 de noviembre. La intención municipal es entregar el galardón dentro de los actos para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo.