Los concellos piden informes a la Diputación antes de contratar el informe de la basura

La mesa de contratación de la Mancomunidade do Morrazo se reunió ayer para abrir los sobres para la contratación de un informe para determinar cuál debe ser el modelo de gestión del servicio de la basura. Se abrieron los denominados sobre A, en el que está la documentación administrativa, y el B, en el que figura la propuesta técnica de las aspirantes.

El presidente de la Mancomunidade, Félix Juncal, explicó que finalmente han sido seis las empresas que han presentado ofertas y que las propuestas técnicas se remitirán ahora a la Diputación de Pontevedra, para que su equipo de asesores las valoren. "En canto nos acheguen o informe coa súa valoración procederase a apertura do sobre C, no que está a oferta económica", indica. Desde el ente supramunicipal esperan que a lo largo del mes de noviembre se pueda adjudicar el contrato. Por otro lado, ayer se firmó un convenio con Ecoembes para reforzar la recogida selectiva dentro del sector de la hostelería.