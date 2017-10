"Galego hasta na tumba"

El "proces" estaba presente ayer en el cementerio de Cangas. Allí concurrieron nacionalistas que hicieron hincapié en que no eran buenos tiempos para ellos. Todo en un acto para promocionar la utilización del gallego en las lápidas de los cementerios.

La cúpula cultural y política nacionalista de Cangas se dio cita ayer en el cementerio municipal de Cangas. Allí estaban los concejal el del BNG, el ex fiscal del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), Carlos Varela y el escritor Vázquez Pintor, amén del alcalde de Cangas, Xosé Manuel Pazos (ACE), que acudía a la cita en calidad de su cargo. La concejalía de Normalización Lingüística, dirigida por Héitor Mera (BNG), fue la encargada de organizar este acto reivindicativo en el que las alusiones al conflicto catalán fueron continuadas por parte de los presentes. El padrino del acto, Xosé Henrique Rivadulla Corcón, llenó su discurso de alusiones al conflicto catalán. Aseguró que se estaban viviendo malos tiempos para el nacionalismo en los últimos días y habló del pensar único. Hizo referencia a Luis Seoane para manifestar que "os galegos, coa nosa singularidade, queremos enriquecer o mundo" y también mencionó a Novo Neira cuando dijo que "a actitude do galego e defensiva, non agresiva". Aseguró encontrarse en un acto lleno de importancia, para nada menor, como se podría pensar, porque de lo que se trataba es de que el gallego esté presente en esa cultura funeraria tan arraigada en Galicia. Coincidió con el concejal Héitor Mera en señalar que los cementerio refleja lo que somos, "pero hai unha perturbación, que a lingüa galega non está presente". Rivadulla agradeció a Héitor Mera la invitación a este acto y recordó que todo lo que se haga de manera individual por el idioma es necesario. "Temos que converternos en soldados da lingüa. Estamos nun momento difícil. Se cada n fai ben seu traballo faremos moito", añadió.

Después él y el alcalde de Cangas, Xosé Manuel Pazos, se encargaron de descubrir la placa que lucirá en una pared del cementerio, a la izquierda según se suben las escaleras de la puerta principal.

La concejala de Obras y Servicios, Mercedes Giráldez (BNG), aprovechó el día de ayer para recordar que el Concello trabajaba en la limpieza de los cementerios de O Hío, Aldán, Coiro, Darbo y Cangas. "En Cangas se realizaron varias actuaciones, entre ellas, la tala de cipreses que estaban podridos y la limpieza a chorro del muro perimetral por la parte este y sur que hacía muchos años que no se llevaba a cabo. Anuncia que el gobierno local pretende incluir una partida en los presupuestos del próximo año para la canalización y recogida de aguas, acondicionamiento y nuevo pavimento de calles interiores.