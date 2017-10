El gobierno prepara la expropiación de una finca de 1.000 m2 para ampliar las zonas verdes en Banda do Río

Ampliar los espacios de sociocomunitarios, de ocio y seguir "cosiendo" el frente litoral del municipio. Con este objetivo el gobierno local de Bueu estudia ya la expropiación de una parcela de unos 1.000 metros cuadrados situada a continuación de la pista deportiva y parque de Banda do Río, en el lugar conocido como Can do Penedo. La próxima entrada en vigor del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) abre de par en par esta posibilidad e incluso se realiza una primera valoración del posible precio de expropiación de la parcela, que se valora en 36.840 euros.

El terreno en cuestión se encuentra en la parte trasera de un edificio de la zona y tiene frente al mar. Es una parcela privada que todo indica que en su momento quedó como un "sobrante" de las edificaciones de la zona. El alcalde y el edil de Urbanismo, Félix Juncal y Martín Villanueva, explican que con el nuevo planeamiento la finca pasa a formar parte "sistema xeral de zonas verdes e espazos libres", lo que le otorga al consistorio la facultad de iniciar los trámites para su expropiación y reconversión en una zona verde de uso público. A pesar de que actualmente es áun de carácter privado no existe ningún tipo de cierre y suele ser zona de paso por parte de los vecinos. "Aínda así non se atopa no mellor estado de conservación durante a maior parte do ano e o que se quere é integrala co resto da zona", apuntan los responsables municipales.

El primer paso será identificar al propietario a través del Registro de la Propiedad y a continuación iniciar las negociaciones para su expropiación a partir de los criterios recogidos en el PXOM. "En canto dispoñamos dos terreos se redactará un proxecto para a súa remodelación e ampliación", avanzan Juncal y Villanueva. Esto implicará la reordenación del espacio, colocación de mobiliario y servicios públicos para el disfrute del conjunto de la ciudadanía.

La parcela en cuestión se encuentra justo "encima" del mar por lo que desde el consistorio entienden que es un espacio idóneo para dar continuidad al paseo marítimo de la localidad. Su reconversión en zona verde de uso público se incluye dentro de la propuesta de actuaciones presentadas a Costas del Estado y Portos de Galicia para dar un tratamiento homógeneo y "coser" los distintos espacios que hay a lo largo de todo el frente litoral del casco urbano, que en la actualidad están "interrumpidos e carecen dunha continuidade", subrayan Félix Juncal y Martín Villanueva.