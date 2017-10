Cofradía y vecinos piden responsabilidades

El patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Aldán, Juan Manuel Gregorio, apuesta por que el vertido de toneladas de fecales a la playa es consecuencia de una avería en el bombeo o en la red de saneamiento. Descarta que proceda de limpiezas de fosas sépticas, ya que los expertos en su limpieza señalan que al aspirar las heces quedan diluidas, que no llegan para nada tan compactas como llegaron a la playa y al muelle de Aldán. Esta semana no tocaba marisquear en Aldán. La Cofradía alterna una semana sí y otra no, así que de momento no se está sacando producto del mar en esta zona. Sí señaló el patrón mayor que las primeras muestras analizadas confirmaron que se trataba de fecales.

Mientras, los vecinos de Aldán no entienden como puede tardarse una semana en averiguar como sucedió todo y exigen responsabilidades, tanto al gobierno local como a la empresa concesionaria.