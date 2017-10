Abalo trasladará a la oposición los avances en el PXOM a pesar de no acudir a la reunión

"Imos facilitarlle toda a documentación que nos vaia achegando o equipo redactor a todos os grupos políticos, mesmo aos que non asistiron á reunión", afirma el concejal de Urbanismo de Cangas, Mariano Abalo, en alusión a la que se celebró el martes entre el equipo redactor del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) y los representantes políticos. El PP no lo hizo al sentirse "discriminado" por ser citado más tarde que los miembros del gobierno, y su concejal Rafael Soliño anunció que tampoco acudirán a próximas citas si no son convocados a la misma mesa y a la misma hora que el tripartito. El PSOE y Cangas Decide no apuntaron razones, aunque desde el Concello refieren "problemas" en el sistema informático que les impidió conocer la convocatoria con la suficiente antelación.

En cualquier caso, Abalo sigue apostando por un documento de planificación urbanística "debatido e consensuado" con todos los grupos y apunta que, por ahora, el equipo redactor se limita a trasladar a los planos la información disponible y todas las restricciones legales. De momento se han grafiado los criterios sobre suelo rústico y núcleos rurales en una parte del municipio, con la excepción de Aldán, Vilariño y el centro urbano de Cangas, que se prevé completar antes de que termine el año. Son "criterios técnicos", abundan desde el tripartito, y el debate "político" vendría después, si se decide aplicar mayores restricciones que las que marca la ley.

El concejal de Urbanismo facilitará a todos los grupos la información por escrito, cuando disponga de ella. El equipo redactor se limitó a trasladar "de palabra" los pasos dados hasta ahora, y el único documento en papel es el plano donde figuran la delimitación de suelo rústico (de protección ordinaria y de especial protección), y de núcleo rural (tradicional y común), según señalaron miembros de los distintos grupos asistentes.

Consello Sectorial

Mariano Abalo anunció la aprobación definitiva del reglamento de participación en el Consello Sectorial de Urbanismo, así como la decisión adoptada el lunes por la Xunta de Goberno Local de dar de plazo hasta el jueves 9 de noviembre para que cualquier entidad o colectivo social manifieste su deseo de incorporarse al Consello Sectorial de Urbanismo, órgano consultivo que hará seguimiento a la redacción del Plan Xeral. El gobierno local también remitirá esa convocatoria a los colectivos registrados en el Concello para que "ningunha entidade interesada quede fóra", recalca el edil.