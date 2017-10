El PP anuncia su intención de no acudir a las reuniones

"No estamos dispuestos a comer por la tarde lo que se cocinó por la mañana con la receta del tripartito". Es una de las sentencias del concejal del PP Rafael Soliño para explicar la ausencia de su grupo en la reunión vespertina de Monsa con representantes de todos los grupos políticos y anunciar que tampoco acudirán a las próximas si el gobierno local no cambia de criterio y los cita "a todos juntos, con luz y taquígrafos", para anunciar cualquier paso adelante sobre el documento.

"En su día acordamos trabajar en el PXOM con participación y transparencia, en condiciones de igualdad, y ese criterio no se cumple", insistió Soliño en la escenificación del primer desencuentro del principal partido de la oposición con un procedimiento que acaba de empezar. El PP, dice, es el partido mayoritario, y junto con el PSOE y Cangas Decide, "suman más votos que los grupos del tripartito", advierte, por lo que no ve justificado que haya dos reuniones distintas "para hablar de lo mismo". En su opinión, este reparto obedece a las intenciones "oscurantistas" del concejal de Urbanismo, Mariano Abalo, al que no ve posibilidades de cambiar. "Sigue siendo el mismo carca de la vieja guardia y no va a cambiar ahora a esta edad", señala Soliño en alusión al edil de ACE.

El Partido Popular también critica la premura con que son convocados a la reunión, "un día antes de producirse", y muestra sus recelos sobre las intenciones de Abalo de echar mano de modificaciones puntuales de las normas urbanísticas para trasladar el cuartel de la Guardia Civil o el instituto de Rodeira, sin reparar en los convenios firmados ni disponer de ubicaciones alternativas ni de valorar si son legal y economicamente viables, advierte Rafael Soliño, que califica de "ocurrencias que le salen a Mariano sin pensar" las apuntadas por concejal de Urbanismo.

"Que se deje de historias y de modificaciones puntuales y le dé para adelante al Plan Xeral, que es a lo que estamos", reclaman los populares, que también critican que se ofrezca esa opción "para unos casos y no para otros".