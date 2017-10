Monsa presenta al tripartito sus criterios de ordenación de núcleos rurales y suelo rústico

La reunión de la tarde, a la que no acudieron los grupos de la oposición, en la que los técnicos explicaron aspectos del planeamiento con los planos delante. // G.Núñez

Monsa Urbanismo, la empresa contratada por el Concello de Cangas para redactar su Plan Xeral, presentó ayer a los grupos municipales sus criterios de ordenación de suelo rústico y núcleos rurales en la mayoría del municipio -faltan aún el centro urbano y el núcleo de Aldán y Vilariño- conforme a las posibilidades que permite la ley, lo que da pie a abrir el debate con los representantes políticos. Los representantes del gobierno tripartito (ACE, BNG y ASpUN) conocieron ese primer documento en una reunión que se prolongó toda la mañana y por la tarde fue citada la oposición, que no acudió. La "discriminación" sirvió al PP para justificar su ausencia y advertir que no irá a ninguna otra sobre el PXOM si no es para sentarse todos los grupos a la misma mesa y a la misma hora. La próxima cita se plantea para finales de noviembre, fechas en las que el equipo redactor tiene previsto practicamente completar una primera fase que el cronograma fija para antes de Navidad.

En un gran plano desplegado en dependencias de la Alcaldía, los representantes de Monsa detallaron el trabajo realizado hasta ahora, que se limita a trasladar la información recopilada sobre el territorio y "las variantes que permite la ley" para ordenarlo. Los primeros pasos se centran en la delimitación de suelo rústico (en el que se distinguen las protecciones ordinaria, de costas, de espacios naturales, forestal, de aguas, paisajística y de infraestructuras) y núcleos rurales, ya sean tradicional o común. Ese es uno de los puntos "calientes" de la planificación, pues la linea divisoria puede dejar fuera de ordenación viviendas y construcciones aisladas. En el mapa ya se advierten algunos casos en el entorno de Viñó, Nerga, Donón, Vilanova o Pinténs, según señalan algunos de los asistentes a la reunión.

Aunque se trata de un "primer paso" en la redacción del documento urbanístico, los distintos grupos que conforman el gobierno municipal valoraron positivamente la reunión, a la que no asistió el alcalde, Xosé Manuel Pazos, con el argumento de que tenía otras obligaciones en agenda y que ya asistía el edil de Urbanismo, Mariano Abalo, en representación de ACE. Abalo destacó que se están dando "pasos importantes na ordenación de núcleos rurais e de solo rústico", además de que los trámites avanzan según los plazos previstos. "Se a pregunta do millón e se se vai cumprir o cronograma anunciado, e resposta é si", ratificó.

Para la portavoz del BNG, Mercedes Giráldez, hasta ahora el trabajo se limita al "volcado de datos" existentes y la propuesta de delimitación de núcleos rurales y suelo rústico", aunque se muestra satisfecha "do avance da tramitación para dispoñer do PXOM canto antes". El portavoz de ASpUN, Tomás Hermelo, dijo que la tramitación está "bastante avanzada, sobre todo no rural", aunque se trata solo de una primera reunión y todavía faltan "moitas cousas por definir".