O Costal: La recuperación de un barrio muy marinero

Comenzaron la semana pasada las obras relacionadas con dos proyectos en el casco histórico de Cangas, en una zona tan abandonada como es el barrio de O Costal. Uno es un proyecto de restitución de la escalera de la calle Buenos Aires y otro la reposición de servicios y pavimentación de la citada calle.

El de reposición de servicios tiene un presupuesto de 57.000 euros y un plazo de ejecución de 6 meses. Contempla la renovación de los servicios existentes. Se van a sustituir tanto las instalaciones de saneamiento, abastecimiento, como el pavimento existente, sustituyendo el actual por un solo de piedra, similar al existente en las calles adyacentes. La superficie aproximada de intervención es de 162,02 metros cuadrados. Según el proyecto, la zona precisa de un plan de reactivación, modernización de instalaciones existentes, potenciando los valores arquitectónicos de construcción marinera que aún conserva alguna casa de las mencionadas calles. Los materiales del pavimento actual son de diferente origen, mezclando piedra, cemento y también hormigón. En la zona hay una pequeña acera que es un resquicio de las realizadas por los propios residentes delante de sus puertas para facilitar el acceso a sus viviendas. Hay que recordar que no hay tráfico rodado por esta calle. El proyecto tiene el objetivo de humanizar la calle, mejorarla y ganarlo para el uso del ciudadano de a pie. La calle Buenos Aires es totalmente de carácter residencial y no todas sus casas están habitadas, el alumbrado público está obsoleto y necesita reponer nuevas luminarias, el cableado de las empesas suministradoras eléctricas y telefónicas son áereos y van sujetos por palomillas a las fachadas. Con el nuevo proyecto se revisará y se dirigirá de forma ordenada por la fachada. En la actualidad, el pavimento está desnivelado, porque el subsuelo cedió. Los trabajos que consisten en el levantar el paviento y abrir zanjas para las nuevas canalizaciones ya se están llevando a cabo, además se comprueba el estado actual del saneamiento, que se prevé obsoleto y con fugas. También se está examinando la red de abastecimiento y se repondrá después. No hay que olvidar que esta calle se incluye dentro de las que protege el Plan Especial de Reforma Interior (PEPRI).

El otro poyecto, el de restitución de la escalera en la subida a la calle Buenos Aires, tiene un presupuesto de 21.000 euros y un plazo de ejcución de cuatro meses. Conetempla la sustución del seneamiento, abasteciminto y pavimento existente, por peldañeado de piedra, similar la de calles adyacentes. Se colocará una barandilla de hierro en el tramo más ancho. La superficie de actuación es de 45.15 metros cuadrados.