El marisqueo a flote suspende toda su actividad en la ría de Vigo al cerrar una zona por toxina

El sector del marisqueo a flote no salió a faenar ayer. Fue el primer día desde que el lunes 2 de octubre arrancara la campaña en el que no acudieron a los bancos marisqueros. La razón es el acuerdo adoptado el pasado viernes por parte de todas las cofradías de la ría de Vigo que decidieron suspender la campaña de forma temporal, aunque sin fecha de regreso, ante el cierre de una de las zonas por el aumento de la toxina. La campaña había comenzado con poco producto y este cierre por parte de los biólogos del Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño de Galicia (Intecmar) obligaría a concentrar en las zonas abiertas a todas las embarcaciones, lo que causaría una sobreexplotación perjudicial a corto plazo para los mariscadores, que pronto no podrán alcanzar las cuotas diarias de almeja que tienen permitido extraer por ley.

La zona cerrada por la toxina es la II.1, entre el litoral de Cangas y el de Canido, en Vigo. Desde la Cofradía de Moaña explican que la razón de este parón en la extracción del marisqueo a flote se debe a la necesidad de no masificar los bancos abiertos y descartan cualquier tipo de afección, de momento, por el arrastre de ceniza desde los montes quemados en los virulentos incendios de las últimas semanas.

En toda la ría de Vigo se dedican al marisqueo a flote un máximo de 400 embarcaciones. Eso sí, el día 2 la campaña empezó con unos 150 barcos faenando, de los que unos 80 están ocupados por marineros de las cofradías de Cangas y Moaña.

En estos momentos en la zona de Arcade se estaban concentrando la mayor parte de las embarcaciones, aunque en las primeras jornadas fue en el banco situado en la parte sur de la playa de Rodeira en donde los mariscadores encontraron el mejor producto.

Las cuotas que tienen son de 8 kilos de almeja babosa o 16 kilos de rubia por tripulante y día. En las tres semanas de campaña en las que trabajaron, los marineros constataron que gran parte del producto encontrado no alcanzaba las tallas mínimas legales, de 38 milímetros para la almeja babosa y 40 milímetros para la rubia, además de constatar la escasez de producto.

En cuanto a las cotizaciones en lonja, la babosa arrancó con buen precio, con un tope de 18,75 y un mínimo de 13,30 euros el kilo. Algo más baratas con respecto a otros años estaban las especies de japónica y rubia, con 6,60 euros por kilo en el primer caso y un tope de 7,70 euros en el segundo.